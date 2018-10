Nei til drapsdømte på scenen i Konserthuset

Jeg fikk for en tid siden tilsendt et flott hefte med oversikt over høstens mange kulturbegivenheter i Stavanger Konserthus. Her er en god blanding av klassisk musikk, visesang, revy og selvfølgelig julekonserter.

Én forestilling er imidlertid en skamplett. Hvorfor får Joshua French, en person som er dømt for drap på en uskyldig afrikansk mann, lov til å bruke vårt konserthus til å fremføre sin «spennende» historie? Skal vi tiljuble en drapsdømt som i etterkant prøver å tjene penger på å «mystifiserende» drapet?

Hvem er neste drapsmann som får lov til å bruke vårt konserthus på den måten? Er Peter Madsen, som tok livet av journalist Kim Wall i sin ubåt, en kandidat? Hva med Anders Behring Breivik, som tok livet av flotte mennesker på AUF leir og i regjeringskvartalet. Skal disse få lov til å bruke Stavanger Konserthus for å rettferdiggjøre sin «heltegjerninger»?

Hva er i tilfelle forskjellen mellom disse to personene og Joshua French? Spiller hudfargen på offeret noen rolle? Er Joshua French mer «stueren» siden han «kun» drepte en farget person?