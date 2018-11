Regjeringen lanserte våren 2018 eldrereformen «Leve hele livet» med brask og bram! Her skulle det satses på de eldre og pensjonistene. Vi ventet i spenning på statsbudsjettet for 2019.

Liten effekt

Men, i det framlagte forslaget til statsbudsjett forble både satsingen og løftene bare fagre ord og gode intensjoner. Bevilgningen til den nye eldrereformen er kun på 48 millioner, og den får dermed en svært liten effekt.

I forslaget til statsbudsjett ligger også innstramninger i helse- og sosialsektoren, noe som i sin tur vil føre til at kommunene må overta mange pasienter og pleietrengende som blir, eller kunne blitt, behandlet av sykehusene. Pasientene vil havne dels hos kommunene og dels hos pårørende, som slett ikke alltid har krefter og kompetanse til å ta på seg slike oppgaver.

Kommunesektoren har en vesentlig rolle når det gjelder tilbud om, og tilgjengelighet til, offentlige velferdstjenester. Ikke minst for pensjonistene er det derfor av avgjørende betydning hvilke økonomiske ressurser kommunesektoren rår over. Forslaget til statsbudsjett lover ikke godt i så måte.

Økende forskjeller

Vi ser også at det særskilte skattefradraget for pensjonister, som var ment å kompensere for økningen i trygdeavgiften for denne gruppen, blir ytterligere svekket, samtidig som differansen mellom yrkesaktive og pensjonister i minstefradraget øker ytterligere. Vi ser derfor for oss stadig økende forskjeller mellom yrkesaktive og pensjonister. Dette går den galne veien! Vi håper derfor at det endelige statsbudsjettet for neste år får en langt bedre eldreprofil enn det forslaget som nå ligger på bordet.