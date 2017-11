Vi må gjøre alt vi kan for at MS «Sandnes» blir liggende i Vågen.

Stavanger havn har nylig sagt opp sin avtale med MS «Sandnes». Det betyr at veteranskipet må drive av sted til en annen havn. Vekk ifra Vågen, Stavangers hjerte, hvor den har vært en viktig del av bybildet i mange år. De stolte svanene er en del av Stavangers identitet. MS «Sandnes» er ingen unntak fra dette.

Det er en skandale for Stavanger dersom vi ikke får en ordning på dette, og et viktig stykke av vår historie forsvinner fra våre havner. Vi må gjøre alt vi kan for at skipet blir liggende. Derfor tar Frp opp saken i neste kommunalstyremøte for miljø og utbygging.

Vi kjemper for å bevare seil- og sildkulturen, kulturarven vår.

Ikke enten eller

Vi kan ha både cruiseskip og veteranbåter. Det ene utelukker ikke det andre. En av utfordringene som påberopes, er at det ofte er mye folk rundt området der MS «Sandnes» ligger til kai. Særlig i forbindelse med nettopp cruiseskip og festivaler i sentrumsområdet. Det blir derfor feil å straffe veteranbåten for noe som har kommet til i ettertid.

Det er fornuftig å ha en HMS-plan, men det må være mulig å overholde den. Ettersom sikkerheten på kaien er havnevesenet sitt ansvar, er det rart å overlate dette ansvaret til mannskapet på MS «Sandnes».

Sild og seil

Samtidig er det ingen som kan benekte at Stavangers identitet er bygget på sild og seil. Ikke enorme stålkonstruksjoner som skal frakte turister fra inn- og utland. Joda, cruiseturisme er viktig det, men det overprøver ikke alt annet. Flytter en cruiseskipene noe lengre ut, vil det ikke gjøre det merkbart vanskeligere for cruiseselskapene eller mindre attraktivt for cruiseturistene. Da slipper vi for øvrig at de stenger synsvidden i Vågen for byens innbyggere og andre gjester som nyter livet på solsiden av Vågen.

Ettersom Ryfylke Dampskibsselskap har brukt store beløp på renovering, med god støtte og veiledning fra Riksantikvaren, fremstår det som helt merkelig at veteranskipet nå skal gjemmes for publikum. Fremskrittspartiet vil jobbe for å bevare MS «Sandnes» som en del av bybildet. Vi kjemper for å bevare seil- og sildkulturen, kulturarven vår. Den skal vi være stolte av!