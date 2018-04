De er ganske sikkert til glede og nytte for små og store, og de benyttes flittig, både sent og tidlig. Men de er dessverre ikke til glede for alle, snarere tvert imot.

En rask kikk innom Google viser med all tydelighet at trampoliner ikke bare er til glede, spesielt ikke for naboene til disse «leketøyene». Titusenvis av innlegg viser tydelig at det mangler en hel del på det. Faktisk er trampolinebruk en av de største årsakene til uenighet naboer imellom.

Ofte svært høylytte

Ofte plasseres trampolinen tett innpå nabogrensen, og gjerne i umiddelbar nærhet til naboens uteplass. Og da har man lyden av glade barn tett innpå seg i timevis hver gang været tillater uteliv. Ikke noe galt i at barn er glade og gir lyd fra seg når de leker, men de er ofte svært høylytte.

Når man så opplever at det ikke går an å føre en normal samtale på egen uteplass, på grunn av lyd fra naboens trampoline, da går det sterkt ut over livskvaliteten. Ofte må man trekke innendørs for å få litt fred i godværet, og det føles både smertefullt og sørgelig ikke å kunne benytte egen hage og uteplass på grunn av høy og vedvarende lyd.

Faller utenfor lovverket

Vi kjenner en rekke mennesker som er i denne triste situasjonen. Det er jo ingen lover eller vedtekter som regulerer dette, med unntak av en setning i Naboloven om regulerer støy utover nettene. Trampoliner defineres som leketøy, og faller utenfor lovverket. Ganske underlig siden bruk av motorisert verktøy eller støyende redskap er forbudt til bestemte tider og alle søn- og helligdager.

Men her er det opp til de enkelte foreldre å ta hensyn til naboer og omgivelser, både med plassering og bruk. Og det bør absolutt gjøres! Et område hvor kommunen snarest bør etablere et sett med vedtekter som regulerer dette, på grunn av de mange som uskyldig blir rammet.