Men byen og innbyggerne har alt å vinne på å ta omstillingen i tide. Tall og statistikk kan brukes til omtrent hva som helst. Det vet Folgerø og hennes medspillere godt. Opposisjonen, Venstre, KrF, Sp og byens ordfører støtter et forslag om å redusere klimagassutslippene med 80 prosent de neste 12 årene. Det er en målformulering mer eller mindre i samsvar med den de andre storbyene har vedtatt. Bergens formulering er at den skal være fossilfri innen 2030.

Skaper forvirring

Da ser Folgerø en mulighet til å skape forvirring om målet ved å rette søkelyset mot andre tall og kategorier, som for eksempel utslipp pr. person. Voila! Nå ser det plutselig ut som Stavanger allerede ligger bedre an enn de andre storbyene. At Oslo har et stort forbrenningsanlegg, Klementsrud, innenfor bygrensene og at Bergen by må regnskapsføre utslippene ved Flesland, landets nest største lufthavn, sier innlegget ingenting om.

Hvis vårt lokale næringsliv ikke følger med i den omstillingen som skjer i landet for øvrig, er risikoen for tapt konkurransekraft en reell trussel.

Byer har spesielt gode forutsetninger for å redusere klimautslipp ved hjelp av virkemidler som byen selv rår over. Internasjonalt, og ikke minst i USA der lokale myndigheter er nødt for å ta skjeen i egen hånd, er det en rekke byer som samarbeider om å kutte utslipp. Virkemidlene omfatter blant annet bedre kollektivtilbud, bompengeordninger og smartere drift, tiltak som Stavanger allerede er godt i gang med.

Næringsforeningen og Ingebjørg S. Folgerø er bekymret for usikre rammebetingelser og økte kostnader. Samtidig arrangerer vi her i byen seminarer om digitalisering, elektrifisering og smarte byer på løpende bånd. Omstilling og innovasjon er moteordene i toneangivende miljøer.

Forståelse blant bedriftene

I det ene øyeblikket er vi klar for framtiden, i neste øyeblikk ønsker vi å flykte fra den. Å følge med i det grønne skiftet kan ikke ha annet enn fordeler for vårt lokale næringsliv. Antallet bedrifter som har vist interesse for nettverket Klimapartnere Rogaland, der utslippskutt er målet, tyder i alle fall på at det er forståelsen blant bedriftene selv.

Helene Frihammer som i flere år har ledet Klimapartnere i Hordaland, skriver på Facebook at «i Bergen har næringslivet varmt omfamna målsetningane om fossilfri by i 2030, går heilt i front og er svært utålmodige med å komme i mål. Næringslivet ligg i dei fleste tilfelle langt føre dei kommunale målsetningane. Ikkje minst har Bergen Næringsråd også vore med å fremma målsetningane, nettopp fordi det stimulerer til forretningsutvikling, gjer byen betre å bu i og reduserer klimautslepp i nødvendig tempo. Det er vinn-vinn for alle, og i dei fleste tilfeller er det også store besparelsar å hente på litt sikt.»

Hvis vårt lokale næringsliv ikke følger med i den omstillingen som skjer i landet for øvrig, er risikoen for tapt konkurransekraft en reell trussel. La oss som bor i Stavanger erkjenne at vi bor i en by i verden. Vi har viklet oss inn i en forestilling om at klimaproblemet er noe som vil ramme folk i varme land en gang i framtiden. Slik er det ikke. Klimaproblemet er akutt. Det er her og nå. Tørkesommeren har anslagsvis påført bøndene tap i størrelsesorden 5,5 milliarder kroner.

Vi er ikke små

De dårligste argumentene i Folgerøs innlegg er at det vi heller burde gjort noe annet eller noe større. Nå er dette forslaget som foreligger, denne planen vi har anledning til å iverksette. Dessuten, vi er ikke små. En nordmann har like høyt klimaavtrykk som ti afrikanere. Alle må feie for egen dør. Vi må ta i bruk hele verktøykassa, som konsernsjef Eldar Sætre nylig uttrykte det, like før han annonserte vern av regnskog som nytt klimatiltak for Equinor.