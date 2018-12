Vi trenger mange fagarbeidere i framtiden

Foreldre engasjerer seg stadig mer i barnas utdanningsvalg. Det er bra. Foreldre kjenner som regel sine barn godt. Mars 2019 er det på nytt frist for valg til videregående utdanning, men det er nå fram mot jul at diskusjonene går livlig i mange hjem.

Foreldre engasjerer seg

Studiespesialiserende eller yrkesfag. Hva passer for meg? Eller hva passer for min sønn eller datter? Som leder for Rørentreprenørenes Opplæringskontor i Rogaland og engasjert støttespiller for www.blirørlegger.no opplever jeg at foreldre blir stadig mer delaktige i barnas valg. Det merkes blant annet gjennom økt foreldredeltagelse på utdanningsmesser. Foreldre kan være svært gode rådgivere. Samtidig er det viktig at de er oppdatert så rådgivningen skjer med et best mulig utgangspunkt og ikke med rot i gammel lærdom og i myter. Mange har fått med seg at vi trenger fagarbeidere i framtiden. Mange fagarbeidere.

Å velge yrkesfag er ikke mer begrensende enn valg av studiespesialiserende retning.

Tall fra SSB viser at byggenæringen vil mangle 8500 yrkesfagarbeidere i årene framover. Men selv i yrkesfagenes år 2018 henger myter ved. Mange foreldre, og kanskje særlig de med akademikerutdannelse tenker fortsatt ofte at en yrkesfaglig retning binder deg for livet til ett yrke. Dette vet vi er en viktig årsak til at foreldre pusher i studiespesialiserende retning. Og er det én ting jeg gjerne skulle sett at foreldre visste, så er det at mange av fagene åpner for solide påbyggingsmuligheter. La meg bruke mitt fag, rørfaget som eksempel. En rørlegger med svennebrev kan:

Velge å jobbe som håndverker.

Bygge videre med en mesterutdannelse som legger grunnlag for å kunne etablere egen virksomhet.

Starte på et fagskoleløp som gir ytterligere teknisk kompetanse i tillegg til mesterbrev. Med studiepoeng i boks er veien åpen for en bachelorgrad eller en masterutdannelse.

Å velge yrkesfag er ikke mer begrensende enn valg av studiespesialiserende retning. Avslutningsvis ønsker jeg alle et godt utdanningsvalg mens jeg legger til: