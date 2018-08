Først til det kjekke. Gratulerer med dagen! 22. august klokken 18.00 kommer folkeopprøret tilbake etter mange år til Bybrua i Stavanger. Jeg skal demonstrere for første gang i mitt liv. Jeg skal ikke demonstrere for meg selv, men for de mange som kommer til å slite økonomisk etter av bomringene er på plass. Jeg håper vi sees på Bybrua klokken 18.00 eller at du deltar på aksjonen i Sandnes samme tid.

Folkeopprøret

Det som nå skjer på arbeidsplasser og i sosiale sammenhenger, og nå sist på Facebook-siden «Vi som er imot bomringen i Stavanger og Sandnes» er et folkeopprør. Frp var ganske alene i kampen mot bompenger ved sist lokalvalg. Faktisk ble dette avgjort i 2014, så Frp hadde kampen mot bomringene som valgkampsak ved lokalvalget for to perioder siden!

Jeg forstår nå at folk ikke trodde eller forstod at for mange så ville den nye bomringen bety en dobling av kostnadene med å kjøre bil. For svært mange er bil et nødvendig gode for å få en travel hverdag til å gå opp. Jeg har stemt imot bomstasjonene og bompengene hver gang dette har vært til behandling i bystyret. Det samme har hele Frp i Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola og på fylkestinget sin sine utvalg.

Ekstremisme

Så til det kjedelige. Nei, ordfører Christine Sagen Helgø er ikke «en jævla hore» fordi hun er for bomringen. Når noen voksne folk skriver slikt til meg, eller på Facebook, så går min rullegardin ned. Det er overhodet ikke greit når folk planlegger (eller skriver på Facebook at de planlegger) å aksjonere utenfor hennes privatbolig. Her bor hun med sin familie, og det er overhodet ikke greit å dra de inn i dette. Selv om hun og Høyre har arbeidet for å innføre bomringene og rushtidsavgift.

Nei, hverken tidligere fylkesordfører Janne Johnsen fra Høyre eller nåværende fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fra KrF «må stilles for retten for sine svik» i bompengesaken. Selv om de både har stemt for bomringene og har som ansvar å arbeide frem innføringene.

Og Stanley Wirak fra Ap skal overhodet ikke «måtte betale for sine judas-triks» fordi Ap er for bomringene. Selv om Ap først var en pådriver for å innføre bomringene, så litt mer tvilende, og nå usikre på om det er lurt å ha så høy rushtidsavgift.

Jeg er sjokkert over hva noen folk lirer av seg på Facebook i fullt navn og med hyggelige bilder av seg selv og sine kjære. Jeg vet om personer som har fått drapstrusler på Facebook fordi de har uttalt seg positive til de nye bomringene.

Noen personer er ekstreme, og ekstremister er farlige. Jeg er imot enhver form for ekstremisme. Både politisk og religiøs. For mange ser det ut til at bompengesaken er begge deler nå. De få ekstreme må ikke få ødelegge for oss mange.

Respekt for demokratiet

I et demokrati så gjennomføres maktovertakelser ved valg, ikke ved å storme rådhusene eller true eller trakassere de som er for bomringene. Maktovertakelser skjer ved at folk benytter stemmeretten. Det skjer ved at folk våkner opp av en fri og uavhengig presse som opplyser om konsekvensene av bomringene. Derfor er Aftenbladet og andre medier viktig, selv om avisen på redaksjonell plass er for bomringene.

Det skjer ved at folk aksjonerer og bruker sine friheter til å kritisere vedtak og de som har vedtatt dem. Så derfor kommer jeg til å kritisere Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, KrF og Senterpartiet for sine vedtak. Jeg mener oppriktig at disse partiene som satte hele bompakken på Nord-Jæren i gang, ikke har tenkt nok på hvilke økonomiske negative konsekvenser dette vil få for en stor del av befolkningen.

Jeg kommer aldri til å gi meg i kampen mot bompenger, det samme gjelder lokallagene til Frp i Rogaland. Jeg kommer heller aldri til å ha noe annet enn respekt for mine politiske meningsmotstandere. Lykke til med folkeopprøret, og vi sees på bybrua den 22. august klokken 18.00.