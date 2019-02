HeiErna, HeiaBarnevernet og AltForBarna

#HeiErna-oppropet er ikke noe krav om mer penger i lønn, det er ikke vanskelige ansatte som hyler om mer, dette opprøret handler ikke først og fremst om de ansatte for seg, men om de ansatte for barna. Opprøret er til barnas beste. Opprøret er et uttalt ønske om å forbedre barnas egen statsinnstans.

Jeg er ikke fornøyd

Kjell Ingolf Ropstad møter oppropet med referanse til økning av ansatte fra 2013 frem til nå, 1150 i tallet på nasjonal basis. Det jeg da sitter igjen og undrer meg over er; hvordan står dette sett i sammenheng med økt antall henvisninger? Er det nok? Er vi fornøyd med dette? Jeg er ikke fornøyd.

Å samarbeide med barnevernet har de siste årene blitt ganske utfordrende, rammene syns virkelig for trange og de ansatte for få. Jeg tror barnevernet gjør så godt de kan med de forutsetninger de har, min opplevelse er jevnt over at holdningen til barnevernsansatte er: Alt for barna.

Det gjør inntrykk å se hvor forstrekt et system er, og det er illevarslende når dette er det beste vi får til for nasjonens viktigste grunnpilar, familien.

En snakker om kompetanseheving, og det er viktig med kompetanse. Men i et system hvor tallene (NIFU) viser at én av fem slutter og i mindre kommuner én av tre kan en lure på hvor hen den kompetansen sklir. En må sikre gode rammer slik at folk blir, slik at kompetanseheving og erfaring kan følge hverandre. Å kunne mer er ikke synonymt med å kunne gjøre mer.

Her tenker jeg leder for barnevernet i Sandnes, Silje Nygård, er inne på noe viktig, hun sier at det å skjønne hva som må til i fravær av mulighet til å faktisk gjøre dette, fører til slitasje på de ansatte. Det handler om å ikke være god nok for dem du tenker fortjener det aller beste, barna.

Jeg synes dere er tøffe

Per Isdal beskriver saksbehandlerjobben i barnevernet som en farlig jobb, det kan føre til sekundær traumatisering og en kan bli bærer av heftig emosjonell bagasje. I slike yrker kan det være tabu å snakke om at en er sliten, så en bærer det for seg selv. Det vi bærer alene, blir ofte til skam. Vi må snakke om skammen, da mister den sin kraft. Jeg syns dere saksbehandlere i barnevernet er tøffe som reiser dere for barnas rett i denne kampanjen. Ja, for deres rammer påvirker jobben dere gjør, og det igjen påvirker barn og familier dere er i kontakt med.

Oppropet #HeiErna er meget velkomment, en stor takk til dere i barnevernet som står opp for barnas rett til et godt barnevern.