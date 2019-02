Høyre, Frp, KrF og Venstre har siden vi tok over satset målrettet på å redusere fattigdommen og bedre barnas oppvekst. Det viktigste vi gjør er å legge til rette for flere jobber, slik at flere familier kan få hverdagen til å gå rundt og forsørge seg selv. I tillegg må vi hindre at fattigdom går i arv. Barn i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene til å skape sin egen fremtid som andre. Derfor trapper regjeringen opp innsatsen på barnehage, trygg bolig, trygge og gode bomiljøer, ferie- og fritidsaktiviteter og tettere oppfølging av barn som risikerer å falle ut av skolen.

Bruker 900 millioner

Samtidig bruker vi i 2019 om lag 900 millioner kroner direkte rettet mot bekjempelse av barnefattigdom, 181 millioner mer enn fjoråret. Den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering av barn i lavinntektsfamilier er blant mange tiltak. Den har gitt hundrevis av barn i Stavanger likeverd og muligheten til å delta på fritidsaktiviteter sammen med sine klassekamerater.

Den ikke-sosialistiske flertallsregjeringen ønsker nå å løfte satsingen til neste nivå og innfører et fritidskort for alle barn. Island har gjort det, og nå vil også vi i Norge gjøre det. Når alle barn får det samme kortet, vil de også automatisk få informasjonen. Selve fritidskortet vil være for alle og når det brukes, trenger ingen andre å vite hvem som har fylt på saldoen. Da unngår vi stigmatisering og opplevelsen av å være annerledes. Dermed kan Nav eller andre gjøre det uten å risikere at barnet føler seg ubekvemme når de drar det frem. Tiltaket er også bra for de som setter penger inn på kortet, som da vet at barna bruker pengene på faktiske opplevelser eller fritidsaktiviteter. Slike tiltak gjør at vi bygger et samfunn som gir opplevelse av å høre til uansett inntekt og livssituasjon.

Tilbud til alle

Dag Svihus skriver i et innlegg 24. januar at Arbeiderpartiet i neste periode vil innføre en løsning som flertallspartiene og bystyret allerede har fått på plass. I tillegg til prøvdeordningen med fritidskort i Eiganes og Våland bydel, har Stavanger allerede innført et fritidskort (såkalt «opplevelseskort) for barn i lavinntektsfamilier. Opplevelseskortet i Stavanger gir barn og unge i familier med vedvarende lav inntekt tilgang på opplevelser som blant annet teater, konserter, kino, fotballkamp, museer og skøyting. Det vil vi nå videreføre til å være et tilbud til alle barn – nettopp for at forskjellene ikke skal bli synlige ved at bare noen har fritidskort. Slik tar vi viktige skritt mot et varmere samfunn, med muligheter for alle!