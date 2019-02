Det skrives mye om et rusrelatert arrangement som var planlagt i skoletiden i Stavanger. Terje Hetland og Sara Hønsi fra Rogaland Unge Høyre legger i sitt debattinnlegg i Aftenbladet 13. februar vekt på at andre politiske partier, og særlig opposisjonspartier, har kritisert arrangementet. Jeg føler da et behov for å klargjøre utgangspunktet for at rådmannen valgte å ikke arrangere dette.

Jeg sendte en e-post

Etter å ha fått reaksjoner fra flere personer på at en stavangerskole valgte å reklamere for kveldsarrangementet til Høyre, sendte jeg en e-post til skolesjefen med kopi til oppvekstdirektør og de andre partiene i arbeidsutvalget til oppvekststyret (Høyre, Ap og Frp). Siterer fra den her: «Hei! Har fått flere reaksjoner på at Tastaveden skole bruker facebook til å reklamere for et Høyre arrangert folkemøte. Denne skolen har også såvidt meg bekjent et par bystyrekandidater til Høyre blant de ansatte. Ber skolesjefen avklare på hvilken måte de ulike partiene kan bruke skolenes informasjonskanaler.»

Mener virkelig noen at jeg ikke burde ha sendt denne e-posten og latt dette gå forbi i stillhet? E-posten hadde blitt sendt uavhengig av hvilket parti som ble koblet.

Rådmannen, ved skolesjef og oppvekstdirektør, valgte i lys av dette innspillet å ta en intern runde på forholdet mellom skolen og de politiske partiene. Deretter fikk politikerne i oppvekststyrets arbeidsutvalg fremlagt rådmannens syn, og samtlige var enig i det som ble fremlagt. Dette inkluderer også Høyres leder av oppvekststyret, som respekterte dette.

Derfor blir det ganske så spesielt når Rogaland Unge Høyre i sitt innlegg skriver: «Dessverre blir det ikke noe av i denne omgang. Det kan vi takke skolesjefen i Stavanger, politiske partier og kommentatorer som fokuserer på at det er negativt at et politisk parti organiserer møtet.»

Det er ikke noe uheldig samrøre mellom skolesjef, avisenes kommentatorer og de politiske partiene. Vi har et avklart forhold med ulike roller. Min rolle er som folkevalgt. Slik jeg ser det, så ville man ikke tatt ansvar som ombudsperson om en ikke hadde viderebrakt disse reaksjonene på skolens promotering av et politisk arrangement. Så for å slå det fast – ingen parti har avlyst noe møte, og ingen parti har arrangert et møte i skoletiden, iallfall etter at Stavanger Høyre og Rogaland Unge Høyre klargjorde sin rolle.

Felles ansvar

En kan forstå frustrasjonen over at et arrangement ble avlyst og skal gjerne bli med på å løfte debatten om rus utfordringene i Stavanger. Der har vi alle et felles ansvar. Det samme har vi for å respektere grensen mellom kommune og politikk. Det viktige i etterkant av dette er at det er slått fast at skolen ikke blir en arena i valgkampens frontlinje, det er MDG glad for.