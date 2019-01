Vær så snill, ikke forlat Kirken!

Den norske kirke er mitt åndelige hjem, den kirken der jeg finner trygghet og hvile i et ellers hektisk studentliv. Det å komme til kirka, tenne et lys, eller prate med noen ansatte over en tørr kjeks er sterkt undervurdert. Jeg er så glad i Kirken min, Den norske kirke.

I konfirmantalder oppdaget jeg også at Kirken ikke bare er tro og hvile, men også bestående av organisatoriske element og politiske møter. Kirken min er en stor kirke. Mange medlemmer, råd, utvalg, ansatte, frivillige og andre organer. Så utrolig mange utgjør Kirken jeg er så glad i.

Derfor gjør det meg veldig vondt å stadig høre flere som melder seg av og ut fra det største, kristne trossamfunnet i landet vårt. Flere begrunner utmeldingen med at Kirken avkristnet seg selv da den vedtok å endre vigselsliturgien og sidestille likekjønnet vigsel med tradisjonell vigsel. Andre sier at Kirken er blitt så liberal at en trives ikke lenger. «Alt er jo lov i kirken nå, hvorfor velger kirken å ignorere Guds ord (Bibelen)?»

Forstår dem

Det er ufattelig tungt å høre folk fjernt og nært dele at de forlater Kirken, skuffende over den nye, liberale kursen. Nettopp fordi jeg er enig med dem, så forstår jeg dem. Det er et faktum at det ikke er lett å lenger være konservativ i en stadig voksende liberal kirke. Spesielt som ung er dette kjempeutfordrende.

Da det ble vedtatt en ny likekjønnet vigselsliturgi bestemte jeg meg for at aldri i verden om jeg skal forlate kirken. Vi som er uenige i dette vedtaket må bli, kjempe og stå for vårt. Derfor er Bønnelista det mest nødvendige Kirken trenger akkurat nå foran valget i september. Kirken trenger tydelige kandidater som tror på det tradisjonelle ekteskapssynet, som tror på det lokale mangfoldet i bispedømmene og som vil styrke Kirkens lokale krefter. Bønnelista vil at Bibelen skal være kirkens autoritet, det har aldri vært mer viktig å minne seg selv på om hva som står i Bibelen.

Konservativ liste

I år, for første gang, er det mulig å stemme på en egen konservativ liste, jeg ber dere som ønsker å melde dere ut av Kirken, om å heller bli værende, stå opp for den Kirken dere tror på ved å gi stemmen deres til Bønnelista. Stå opp for deres konservative ståsted ved å bli med i kampen for en kursendring.

Vær så snill å ikke forlat oss, vi trenger alle som kan i kampen mot liberaliseringen. Jeg er stolt av Kirken jeg er vokst opp i, jeg er ufattelig glad i Kirken min, derfor håper jeg at du vil være med på laget om en bedre kirkelig fremtid. Vi trenger mer himmel på jord, plantet i Guds ord.

