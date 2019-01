Hannes bofellesskap er privat, og hun flyttet inn der for flere år siden, etter at Stavanger kommune ga henne opp. De klarte ikke å ta hånd om henne pga. hennes komplekse problematikk. Nå ønsker Stavanger kommune at Hanne dras opp fra en trygg tilværelse. De ønsker å flytte Hanne inn i et helt nytt, kommunalt bofellesskap, der blir hun en forsøkskanin på om tilbudet de tilbyr, vil kunne ivareta henne.

Ikke ukjent retorikk

«Det handler også om økonomi», sier Høyres Kåre Reiten til NRK 3.1.19 om Hanne og hvordan hennes fremtid skal se ut. Dette er ikke ukjent retorikk fra Reiten, ikke sjeldent har vi hørt slike uttalelser tidligere. At vi «har 80 eldre på venteliste til sykehjem, lever han godt med, siden vi har så god dekning i forhold til resten av landet», er et annet eksempel på hvilket nivå debatten legges på av Høyres representant, som for øvrig er leder av kommunalstyret for levekår.

Se innslaget på NRK Rogalands distriktsnyheter (1.54 min. ut i sendingen)

For oss i Ap handler ikke Hanne om en pengesekk. Hennes sak handler om hennes liv, om verdighet, om forsvarlighet, om trygghet og om kompetanse.

IAA er en privat leverandør av blant annet tjenester til mennesker med autisme, som Hanne. De har over år opparbeidet seg spisskompetanse på feltet, og det er de ansatte her som har fått Hanne trygg og glad igjen. En jobb som Stavanger kommune i sin tid ikke maktet, og til slutt ga opp å få til, og derfor overlot Hanne til IAA i 2015.

Trenger spisskompetanse

Ap er på ingen måte en forsvarer av private tjenesteleverandører foran offentlige løsninger, tvert imot så ønsker vi en regulering og begrensing av dette markedet fordi noen av de oppgavene private aktører nå utfører for store summer, tapper det offentlige for både midler, menneskelige ressurser og kompetanse. Likevel klarer vi å tenke to tanker samtidig, og vi mener at en privat aktør kan være et supplement til offentlige tjenester, som for eksempel i ivaretakelse av jenter som Hanne, til det at det offentlige klarer å bygge opp kompetansen som kreves. Hanne er en jente som trenger spisskompetanse og stor forutsigbarhet for å leve et godt liv. Derfor ser vi ikke noen grunn til å la Hanne være forsøkskanin ved å nektes det eneste tilbudet hun har hatt god effekt av.

Uforsvarlig å flytte Hanne

Austbø bofellesskap skal «lande», få innarbeidet rutiner, kultur og kompetanse. Alle som har vært med og startet opp en ny bedrift, vet hvor mye som kreves av ansatte og ledere de første årene. Austbø kommer helt sikkert til å bli et godt tilbud for mennesker med autisme. Etter hvert. Men det er helt uforsvarlig å flytte en så alvorlig syk jente som Hanne dit uten å ane hvordan det ender.

Arbeiderpartiets standpunkt i denne saken er derfor at Stavanger kommune må innse at ordningen vi har i dag, skal videreføres. Hanne skal ikke flyttes. Kostnaden for henne i privat omsorg er 20.000 kr pr. døgn, en sum Stavanger kommune nå nekter å betale. Til sammenligning koster en ungdom i fengsel 17.000 kr pr. døgn. Er det noen som stiller spørsmål ved det?