Petroleumstilsynet må endre kurs

Det er alvorlig at Petroleumstilsynet har liten påvirkning på selskapenes sikkerhetsarbeid i en sektor med høy risiko for ulykker med store konsekvenser for mennesker, miljø og verdier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

God observasjon

En meget god observasjon fra riksrevisjonen. Ptil vet mye om at en viktig erfaring fra storulykker og hendelser med storulykkepotensiale i oljeindustrien er at en i ettertid konkluderer med at det var signifikante gap mellom det ledelsen i enheten trodde var under kontroll og det faktiske forholdet. Med andre ord gapet mellom struktur (beskrevet ønsket adferd) og kultur (faktisk adferd).

Poenget her er at det er ikke mer struktur selskaper trenger, den delen er for alle så overdimensjonert at det er en risiko i seg selv. Struktur har i tillegg ingen egenverdi i seg selv før den har blitt kultur. Kultur er hvordan virksomheten i praksis utøves og det er denne dimensjonen som er et selskaps «License to operate». Ikke hva som er beskrevet ønskesituasjon. Ptil må unngå å la seg blende av alle de fine presentasjonene de får fra selskapene i forhold til beskrevne mål, strategier, verdier, prinsipper, krav og leveranser.

Skal Ptil kunne påvirke sikkerhetsarbeidet, må det stilles spørsmål som tvinger selskapene til å dokumentere hvordan de sikrer kulturell kontroll i virksomheten. Årsaken til hendelsene som det er vist til i Riksrevisjonens rapport, er i hovedsak kulturelt betinget, det manglet ikke på struktur. Ptil må makte å konkretisere betydningen av kulturell kontroll som premiss for selskapers virksomhetsstyring og forsvarlig drift.

Selskapene på sin side må kunne bevise at de har kompetanse på å sikre balanse struktur/kultur som premiss for «License to operate». Det betyr at selskapene har gode svar på følgende spørsmål:

Beskriv bedriftens definisjon av kultur.

Beskriv og dokumenter bedriftens kulturelle plattform.

Beskriv og dokumenter hvordan bedriften sikrer kulturell kontroll.

Beskriv og dokumenter hva som er bedriftens kulturelle utviklingsprosess for å sikre kulturell kompetanse i organisasjonen.

Stans av operasjoner

Dersom ikke bedriften kan dokumentere at den har kontroll på disse elementene, vurderes «License to operate» og stans av operasjoner. Dersom Ptil kjørte knallhardt på en slik agenda med observasjon og oppfølging, ville selskapene måtte skjerpe seg enormt i forhold til dagens glansbildefremstillinger av struktur. Og sikkerhetsarbeidet ville påvirkes signifikant i positiv retning fordi gevinstene er åpenbare både for selskapene og samfunnet.