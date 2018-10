I dagens situasjon trenger Forus gode ambassadører. Jeg vil være en av dem. Gjennom mange år med global forretningsvirksomhet har jeg sett hvordan det internasjonale næringslivet flytter seg etter tilgjengelig arbeidskraft, rammebetingelser og økonomisk attraktivitet. Dersom vi ønsker disse selskapene i vår region må vi gjøre oss attraktive – ikke jage dem på dør!

Ordførerne lukker øynene for de alvorlige konsekvenser av planforslaget som et samlet næringsliv har pekt på.

Skjønnmalt bilde

Når jeg leser siste innlegg om Interkommunal delplan for Forus (IKDP Forus) i Aftenbladet 1. oktober, signert våre tre ordførere, velger jeg å tro at de ikke har satt seg inn i planen og motstanden mot den. Artikkelen gir et skjønnmalt bilde og fremstår nærmest som et forsvarsskrift for prosjektgruppen, prosessen og ressursbruken.

Ordførerne lukker øynene for de alvorlige konsekvenser av planforslaget som et samlet næringsliv har pekt på. Det er nærliggende å trekke en parallell til hva den samme trioen klarte å gjøre da de stemte for bompengeringen og rushtidsavgiften som ble innført samme dag som de hyllet IKDP.

IKDP Forus er et forsøk på å konvertere Forus til en blågrønn «fornøyelsespark», med et uttalt mål om at et bremset Forus skal stimulere til flere arbeidsplasser i regionens bysentra. Planen vil etter alt å dømme medføre begrensede aktiviteter både i bysentra og på Forus.

De store selskapene velger steder som Aberdeen, Houston, Sandsli eller Fornebu dersom planen blir iverksatt. Det er dette våre ellers så kjære politikere ikke forstår.

Holdt fingrene unna

Forus har gjennom de siste 40 år vist seg som en kjempesuksess, og er i dag Norges største og viktigste næringspark. I den grad sittende og tidligere politikere kan honoreres, er det fordi politikerne i stor grad har holdt fingrene unna. Dette har næringslivet ordnet selv, på de premisser det rådende marked til enhver tid tilbyr. Politikerne har sittet tilfreds på sidelinjen og tatt imot de tiltrengte skattepengene næringslivet har skapt. Melk og honning har for mange blitt symbolet på Forus.

Nå har den politiske ledelsen tydeligvis fått honning i øynene. De tror visst at det ene kvelende tiltaket etter det andre vil bedre byenes ve og vel.

I dag skapes nær 20 prosent av Norges BNP av selskaper etablert på Forus. Hvordan vil dette utvikle seg de neste 40 år dersom politikerne fortsetter som de gjør i dag, med en grenseløs melking av et næringsliv som er i ferd med å reise seg etter oljealderens største økonomiske krise?

Ikke bare etablerer man en bomring som effektivt vil ramme business, men nå også med tilsvarende brems som vil føre til at Forus Næringspark skal bli til Forus Rekreasjonspark?

Unødvendig byråkrati

Denne planen er langt ute av kurs og vil bli stoppet. Det er trist at skattebetalernes penger skal brukes på slikt unødvendig byråkrati.

Hva har dette planarbeidet kostet hittil, og hva vil det koste om det blir gjennomført? Våre tre ordførere snakker om å ta næringslivet med på råd. Prosjektgruppen har hatt flere møter med næringslivet, uten at en eneste av merknadene er hensyntatt i planforslaget.

Gjennomføring av planen vil koste 2-3 milliarder. Dette har ikke gruppen som har laget planen regnet på. Kost-nytte er åpenbart fremmed. Drømmene råder. Forretningsfolk kommer ikke til å padle i kanalene som skal erstatte Forusbeen.

Katastrofe nr. to

Kjære ordførere: Etter bomringen er dere nå i ferd med å lansere katastrofe nr. to for regionen. Stopp i tide, legg planen i et brennbart skap. Et velmenende råd: Kryp ut av honningkrukka og sett bena på jorda igjen. Vi trenger framsynte politikere!