Uansett hva barnet kalles, så representerer det en fremtid for mange i regionen vår som ikke er særlig hyggelig. Christine Sagen Helgø, Høyre, og Solveig Ege Tengesdal, KrF, sier at folk reagerer fordi de ikke har fått med seg hva pakken går ut på. Det er nettopp det de har. Folk reagerer nå fordi de forstår konsekvensene dette vil ha for egen lommebok, barnas fritidsaktiviteter og egen jobbreise.

Dette er pakken for redusert kjøpekraft og mobilitet.

Frp sier klart nei til å endre navn på Bypakke Nord-Jæren til Bymiljøpakken. Vi mener at navnet på Bypakken bør gjenspeile realitetene og være ærlige med velgerne om hva det faktisk er. Dette er pakken for redusert kjøpekraft og mobilitet. Vi synes det er respektløs mot velgerne å forsøke å liste seg unna rett før den nye bomringen åpner i oktober. Derfor vil vi ha et navn som er ærlig og som gjenspeiler virkeligheten for innbyggerne som de kan forholde seg til.

Dårlig løsning

Det mest ærlige navnet ville kanskje vær 30.000-pakken eller Nord-Jæren Flåpakke. Vi redder ikke miljøet ved å gjøre hverdagen til folk flest vanskeligere. Styringsgruppen henviser til Parisavtalens mål. Da stiller vi spørsmål ved om styringsgruppen er kjent med om at den omhandler klima og ikke miljø? Styringsgruppen kan kalle en dårlig løsning for noe annet, men det forandrer ikke at det er nettopp en dårlig løsning. Bompenger er en dårlig løsning. Forsøk i siste liten på å kopiere Bergen og Trondheim forandrer ikke på noe. Folk har begynt å få opp øynene og ser nå hva som foregår og gjør at de reagerer.

Ny logo og nettide koster

Nytt navn betyr også at det brukes enda mer av skattebetalernes penger til ny logo og nettside. Folks behov for å komme seg frem og tilbake til jobb, barnehage og skole, skal ikke være et avgiftsobjekt.

Budsjettsprekken er allerede på 4,7 milliarder. Det siste vi trenger nå er flere kostnader. Dette er en bompengepakke som både vil gjøre det dyrere og vanskeligere for folk å komme seg rundt.