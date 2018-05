Dessverre mener Kvitsøy Frp at slutningene på en del områder er feil. Han skriver at «ordfører og kommunen er tilsynelatende positive til prosjektet» For det første har ordføreren (Mirjam Ydstebø) allerede meldt seg inhabil, og varaordfører behandler alle henvendelser om dette.

Når det gjelder begrepet «kommunen», så er det noe usikkert hva Pallesen mener. Dersom han mener administrasjonen, så har Kvitsøy Frp stor tiltro til at Rådmannen med stab behandler også dette profesjonelt. Med hensyn til kommunepolitikerne, inkludert meg selv, så er de fleste nysgjerrige, men har ikke gjort seg opp en mening av den enkle grunn at man ikke har fått saken til behandling.

Helt feil fremstilling

Å fremstille disse foreløpige tankene om hotell som at «sauene forsvinner», eller at det blir «sesongbaserte arbeidsplasser», mener vi er helt feil. Ifølge den informasjonen vi fikk på folkemøtet, er nettopp vær, natur, himmel og hav blant de viktigste kriteriene for en eventuell bygging. Å følge Pallesens tanke om å ha et hotell på Krågøy, i et næringsområde, tror vi er en vært dårlig idé. Et slikt hotell kan heller ikke påbegynnes før Rogfast åpner.

Ikke tatt standpunkt

Når dette er skrevet, så vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg og resten av Kvitsøy Frp av naturlige grunner ikke har tatt noe standpunkt. Når saken kommer opp, så vil vi behandle den og ta hensyn til arbeidsplasser, næringspolitikk (inkl. landbruket), naturen og andre faktorer. Totalt skal må et slikt prosjekt gi en fordel for folk flest, dvs. kvitsøybuen, dersom det skal bli noe av.