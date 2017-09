Byttebua AS på Forus er utvidet og blitt en offentlig konkurrent til gjenbruksbutikkene på Nord-Jæren som drives av frivillige for ulike veldedige organisasjoner. Byttebua eies av det interkommunale selskapet IVAR som bl.a. også eier og driver gjenvinningsanleggene på Nord-Jæren.

For IVAR er dette en liten sak, for butikkene er dette et stort problem da det påvirker driften og forhold til de vi mottar og leverer varer til.

Forskjellsbehandling

Spesialbiler henter gratis inntil 3 kubikkmeter tre ganger i året hjemme hos privatpersoner og kjører brukbare varer gratis til Byttebuå på Forus. Som frivillig sjåfør på en gjenbruksbil, er jeg ikke negativ til dette. Men jeg reagerer på forskjellsbehandlingen av Byttbuå AS i forhold til gjenbruksbutikkene angående pris for levering av avfall på IVAR gjenvinningsanlegg.

For å levere 3 kubikkmeter, f.eks. en 3-2-1 sofagruppe med tilhørende salongbord som viser seg å ikke være salgbar selv for kr 0,- (som er identisk med gratis), må Gjenbruksbutikken betale kr 1125,-. Byttebuå får levert alt gratis hos IVAR. I tillegg blir varene hentet gratis for andre gang og avfallet blir plassert i de rette kontainerne.

Skal jeg fortsatt være med i dette frivillige arbeidet, ønsker jeg at det offentlige tilbyr hentetjeneste også for gjenbruksbutikkene. Dvs. at de henter de ukurante varene på avtalt tid ved butikken som de gjør for Byttbuå og privatpersoner. Alternativt at butikkene kan levere gratis en årlig mengde.

Ikke profittorganisasjon

For IVAR er dette en liten sak, for butikkene er dette et stort problem da det påvirker driften og forhold til de vi mottar og leverer varer til. Som mottaker av flotte gjenstander må vi ha mulighet til å være fleksibel angående mindre attraktive tilleggsvarer. Vårt mål er at de vi mottar varer fra eller de leverer til, skal være fornøyde når vi drar fra boligen deres. Vi er en del av et frivillig hjelpeapparat, ikke profittorganisasjon.

Politikerne lovpriser frivillighet og ønsker å tilrettelegge for økt frivillig arbeid. Skal levering av usolgte møbler fra gjenbruksbutikkene regnes som bedriftsavfall (dvs. kr. 375,- pr. kubikkmeter), som privatavfall (kr. 125,-), eller leveres gratis, eller skal IVAR hente usalgbare varer gratis slik som de gjør for privatpersoner?