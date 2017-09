Dette føyer seg inn i rekken av utspill fra Arbeiderpartiet hvor det skremmes om Høyres politikk for å kapre stemmer i valgkampen. Sessverre for Wirak er det ikke hold i hans påstander. Etter det dramatiske oljeprisfallet som førte til økende arbeidsledighet i fylket vårt, kom regjeringen med en kraftfull tiltakspakke for å bøte på situasjonen og holde hjulene i gang. Totalt var denne pakken på over 9 milliarder kroner over to statsbudsjett. For Sandnes har dette gitt over 100 millioner i motkonjunkturtiltak, som har kommet godt med til vedlikehold og prosjekter, som har satt fart på sysselsetting og fått arbeidsledigheten ned igjen. Samtidig lå det penger til mer veibygging og forskning i næringslivet i tiltakspakken, som også har kommet denne regionen til gode i en vanskelig tid.

Dessverre for Wirak er det ikke hold i hans påstander.

Det er gjort en god jobb

Overskuddet i Sandnes kommune ble 65 millioner bedre enn budsjettert i 2016, og netto driftsresultat ble på hele 217 millioner kroner. Ser man på hele kommune-Norge, må vi tilbake til 90-tallet for å finne en like god kommuneøkonomi som i 2015 og 2016. Sandnes er ikke noe unntak. Fordi verdiskapningen er større enn forventet, og regjeringen og samarbeidspartiene har prioritert å styrke kommuneøkonomien. Hvorfor snakker ordføreren dette ned? Det er gjort en god jobb med økonomistyring, og skatteinngangen ble bedre enn forventet.

Wirak er også bekymret for fremtiden for skolen dersom regjeringen får fortsette. Jeg er bekymret for Sandnes-skolen dersom Wirak ikke begynner å prioritere annerledes. I Sandnes er det kuttet i skolebudsjettet slik at antall årsverk er redusert med 52 samtidig som elevtallet har økt med 434 elever. Dette til tross for at regjeringen sammen med KrF og Venstre øremerket 10 millioner til flere lærere i 1-4. trinn i 2016, og 16 millioner i 2017.

Høyre ble nedstemt

Sandnes Høyre foreslo en egen skolepakke på 30 millioner når årsresultatet skulle disponeres, men det ble nedstemt. Så selv med solid overskudd økte antall elever pr. lærer mer i Sandnes enn i noen andre sammenlignbare kommuner. Læringsresultatene går ned. Nå går Ap sentralt til valg på flere lærere og en såkalt «lærernorm». Men hvordan skal vi kunne stole på dette valgløftet når Ap-styrte Sandnes har gått i motsatt retning, til tross for god økonomi? Hvorfor skal velgerne si ja til å gi fra seg 15 milliarder mer i økte skatter og avgifter, når Ap-ordfører med overskudd i egen kommune ikke evner å prioritere nettopp det de hevder skatteøkninger er nødvendig for?

Skremsler

Det er valgkamp. Da er det kamp om velgerne og frontene spisses. Men det er lurt å gå litt stille i dørene med kritikk som enkelt kan avfeies som skremsler. Og særlig når man sitter med makten til å prioritere det man hevder andre ikke gjør, men ikke leverer selv. Vi har vist at vi evner å prioritere skole og utdanning, samtidig som vi reduserer skatter og avgifter. Høyre vil ha mer satsning på tidlig innsats i skolen, og vi har vist det i våre prioriteringer både lokalt og fra regjeringshold.

Det er bedre med handling enn ord. Den 11. september skal velgerne bestemme hvem som fortjener deres tillit. Fire nye år med Høyre i regjering er den beste garantien for at våre barn får den skolen de fortjener.