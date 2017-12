Leser i Aftenbladet 27. november at fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal mener det blir mer rettferdig ved at de som bruker veien betaler, og at den beste måten å gjøre dette på er å plassere bomringer rundt områder der folk reiser mye. Jeg må si at jeg blir rimelig forbannet over å høre en slik argumentasjon, når vi alle sammen vet at det er kun bilistene som kjører med fossilt drivstoff som må betale gildet.

Og jeg blir enda sintere når jeg vet at de samme bilistene de neste fire årene knapt får en meter igjen for alle millionene de innbetaler. Det aller meste skal gå til å bygge bussvei og til drift av buss. Hvor er rettferdigheten i dette, fylkesordfører?

Nei, det blir aldri rettferdig

Og hvor er rettferdigheten i at noen skal betale veldig mye bompenger, for eksempel de som bor og jobber på forskjellige sider av bommen, eller de som må levere barn i barnehage og må igjennom bomringen, eller de som må kjøre barn på idrettsaktiviteter. Mens andre må betale litt, og noen slipper å betale noe som helst bare de bor og jobber på rett sted. Alle sammen kan bruke veiene like mye, men alle må betale ulikt. Det samme gjelder også alt etter hvilket kjøretøy du bruker, og hvor mye du må betale. Nei, bompenger blir aldri rettferdig.

Fylkesordføreren skriver også at nytteprinsippet ligger til grunn. Hvordan er det hun tolker nytteprinsippet? Er det ikke slik at de som har nytten av den, er de som skal betale? Vil ikke det si at de som får nytte av Bussveien, er de som tar bussen? Burde ikke de da betale for Bussveien? Nei nytteprinsippet ligger ikke til grunn i denne saken. Tvert om, her er det bilistene som skal betale for de som tar bussen.

Jeg blir sint når jeg vet at bilistene de neste fire årene knapt får en meter igjen for alle millionene de innbetaler.

Rammer barnefamilier

Bompenger er også en urettferdig, usosial og dyr ordning som jeg undrer meg at et parti som KrF kan gå inn for. Dette er noe som rammer barnefamilier, idrettslag, gamle som kanskje ikke vil få så mye besøk eller vil dra så mye på besøk. Det vil ramme næringslivet, sentrum og ikke minst folks frihet til å bevege seg innen kommunene på Nord-Jæren.

Ser også at Tengesdal drar miljøkortet i sitt innlegg, men jeg lurer på hvor stor miljøgevinst hun tror det ligger i at en mengde biler står i kø på Motorveien, Hillevågsveien og mange andre steder? Dagens biler har aldri brukt så lite drivstoff, aldri vært så miljøvennlige som nå, og stadig blir de bedre. Vi blir også flere innbyggere i kommunen med årene, og da tro at det ikke kommer flere biler, er nesten som å tro på julenissen. Selvfølgelig må vi bygge ut kollektivtrafikken, men dette burde være en kostnad som storsamfunnet tok på fellesregninga. Det burde ikke være slik at bare noen av oss skal ta regninga.

Melkeku

Sannheten er at bompenger er blitt en stor melkeku for stat og fylke, og så lenge folk ikke reiser seg i protest, så blir det en «sannhet» at bompenger er den eneste måten å finansiere vei på. Men nå skal det jo ikke engang bygges vei for pengene, de skal jo gå til buss og sykkel. Og ny bussvei til sykehuset, som ble plassert feil i forhold til at man da må bygge ut enda mer kollektiv og får enda mer biltrafikk opp til Ullandhaug.

Nå håper jeg at folk står opp og sier tydelig ifra at dette har gått for langt. Til høsten blir det mange som kommer til å få seg et sjokk når regningen begynner å komme i postboksen. Det er på tide å si tydelig ifra og få byttet ut disse iherdige bompengeforkjemperne som bare vil rane oss!