Vi representerer merkenøytral informasjon om melk og meieriprodukter

Dyrevernalliansen kommer i flere innlegg med krass kritikk av finansieringen av opplysningskontorene i landbruket (Aftenbladet 15.12.). Det er viktig for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) å få frem at vi opplever stor støtte fra norske melkebønder for arbeidet med å fremme norsk melk.

Dyrevelferd i verdenstoppen

Melk.no er stolt over å representere de norske melkebøndene med merkenøytral informasjon om melk og meieriprodukter. Vi mener det er viktig å opprettholde et solid og bærekraftig landbruk i Norge, både av hensyn til klima og matsikkerhet. Dyrevelferden i norske fjøs er i verdenstoppen, bruken av antibiotika begrenset og sykdom blant dyrene lite utbredt.

Det viktigste er imidlertid at norske helsemyndigheter ved Helsedirektoratet har et kostråd om meieriprodukter. Nylig har de til og med konkretisert dette kostrådet. Dette skjedde etter at en rapport fra Nasjonalt råd for ernæring i 2016 identifiserte et akutt behov for tiltak for å sikre et tilstrekkelig inntak av jod i den norske befolkningen, spesielt blant gravide og ammende. Melk og meieriprodukter er i dag den viktigste kilden til jod i Norge, i tillegg til hvit fisk.

Kostråd nr. 7 lyder slik: «La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostrådet.» Dette rådet er nå konkretisert ytterligere: «Med et daglig inntak av magre meieriprodukter menes tre porsjoner. For å dekke jodinntaket bør minst to av disse være melk, syrnet melk eller yoghurt.» I tillegg til jod inneholder meieriprodukter en rekke andre viktige næringsstoffer kroppen trenger hver dag, så som kalsium, proteiner, kalium, fosfor, vitamin B og B12.

I tillegg har Nasjonalt råd for ernæring nettopp lansert sin rapport om bærekraftige kostråd. Her støtter de blant annet helsemyndighetenes kostråd om magre meieriprodukter som både et bærekraftig og helseriktig valg.

Glade for muligheten

Opplysningsvirksomhet er ikke en avleggs ordning. Det finnes tilsvarende kontorer i mange land i store deler av verden. De har som oppgave å fremme nasjonale meieriprodukter på merkenøytral basis, mange steder finansiert via bøndene på samme måte som i Norge. Hvis vi i Norge ikke skulle ha anledning til å fremme den gode, sunne melken i vårt eget land, ville det være avleggs. Derfor er vi glade for muligheten til å kunne fortsette å fokusere på sunn, norsk melk av verdensklasse som mange nordmenn setter så stor pris på. Det er bra både for matgleden og folkehelsen.