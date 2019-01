Hvorfor kastes det stein på Gunhild Stordalen?

Alle vet at en påstand som «2+2=4» er like sann eller usann uansett hvem den kommer fra, men når Gunhild Stordalen legger frem mer kompliserte påstander, begynner vi plutselig å rette pekefingeren mot henne. Vi kaller henne hykler uten at hun har fordømt en eneste person. Hun har bare lagt frem informasjon om en av kildene til en pågående miljøkatastrofe. Det er ikke det som definerer en hykler.

Er det bedre at milliardærer bare tenker på seg selv?

En av Stordalens kritikere, Christopher Snowdon, arbeider for en høyreorientert tenketank. Han representerer dermed noe nytt: En høyreorientert som kjefter på folk for å være rike og leve i luksus. Neida, det er jo ikke luksusen som gjør at han kjefter. Han kjefter fordi hun også jobber for miljøsaken. Er det bedre at milliardærer bare tenker på seg selv?

Mange ville levd som Stordalen om de kunne, men privatfly er ikke et valg vi har. Det kan være interessant å sammenligne henne med mennesker som kan leve som henne. Mange av dem lever «jetset-liv» uten miljøengasjement. Noen investerer i de verste formene for energi, i rasering, sosial dumping og annet som er til skade for vår felleseide planet – selv om det er lovlig. Stordalens engasjement har ført til miljøomveltninger i Choice-hotellene, og gjennom EAT Lancet-rapporten har vi fått informasjon vi ikke ville hatt om ikke hun var nettopp den hun er.

Er dette negativt? Er det sånn at dersom vi kan peke på noen verre enn oss selv slipper vi unna ansvar? Man kan gjerne spørre om det er etisk riktig å leve som Stordalen gjør, men ikke sause det sammen med hva som helst. Skal man ta opp debatten, må man være konsekvent. Hvis det er uetisk, betyr det at det finnes et visst forbruksnivå vi er moralsk forpliktet til å holde oss under. Hvilket nivå velger man, og med hvilken begrunnelse? De færreste har jo et bærekraftig nivå, og man kan ikke lage en regel bare for Stordalen.

Noe rart ved debatten

Det er noe rart ved debatten i vår tid. Vi har så alvorlige problemer at den siste FN-rapporten sier at vi er på vei til å dokumentere vår egen utryddelse, men peker man på kildene til problemene, blir man raskt stemplet som en fordømmende moralist eller en fordømmende hykler. Det er et minefelt når så mange hører «fordømmelse» i det som er faktagjengivelser, resonnementer og løsningsforslag.

For dette skjer ikke bare fordi Stordalen er spesiell. Lan Marie Nguyen Berg ble kalt hykler bare fordi hun tok taxi. Hun eier ikke privatjet. Hun eide så vidt jeg kjenner til ikke en gang en bil. Det Berg hadde gjort var å foreslå et bilfritt område. I Time kommune har vi snakket om å gjøre Storgata bilfri i årevis. Jeg har aldri hørt noen kalle politikerne hyklere. Berg hadde ikke fordømt noen for å kjøre bil, men hun er opptatt av miljø. Sånn holder vi på. Snart må det stilles opp definerte kriterier for hvem som kan engasjere seg og redegjøres for hvorfor «eksklusivitet» er så lurt.

Vil vi gamble?

Jeg tror det eneste løsningsforslaget man kan snakke om uten å risikere å bli kalt hykler eller moralist er teknologi – gjerne teknologi som ikke finnes. Teknologi som ikke finnes, kan nemlig løse alt vi drømmer om – ingen blir støtt av det. Det er ingenting galt med slik teknologi (annet enn at den ikke finnes). Spørsmålet er bare om vi vil gamble med eksistensen på at den kommer tidsnok, eller om vi skal gjøre flere ting.

Vi har ikke tid til dette. Vi må komme til poenget. Vi må tåle å se på vanene våre uten å føle oss fordømt, og vi må tåle at folk ikke er perfekte. Det kan komme godt med å ha minst en milliardær på laget.