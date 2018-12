Gi til de som virkelig trenger det

Jeg skjønner at man kan bli svett bare av tanken på kjøpesenter i førjulstida, og ikke minst av kredittkortregninga i januar. Ikke bare snakker vi om en gavebonanza 24. desember, det blir mer og mer vanlig å telle ned til den materialistiske festen også med pakkekalender – en ny gave hver dag gjennom hele adventstiden.

Ifølge DNB bruker nordmenn mer enn 1 milliard kroner på julekalendere i år. Samtidig mener 70 prosent at vi bruker for mye penger i førjulstida på julekalendere og julegaver. Det viser en undersøkelse gjennomført av YouGov for Plan International Norge.

Gir i stedet for å få

Som en motreaksjon har mange skoler rundt omkring i landet begynt med en helt annen type kalender, der barna gir i stedet for å få. I tillegg gir hver kalenderluke elevene kunnskap om barns rettigheter og løfter frem solidaritet og et godt klassemiljø.

Tilbakemeldingene vi har fått fra skolene som har brukt Plans julekalender, er at barna liker å gi og at det, ikke minst, er gøy å ha en litt annerledes nedtelling til jul.

En annen ting er gaveutvekslingen på julaften. Mange erfarer at en alternativ gave med et veldedig formål kan glede like mye som de andre pakkene under treet. I YouGov-undersøkelsen oppgir nesten halvparten av dem som faktisk gir bort veldedige julegaver, at de gjør det fordi de mener at mottakeren blir glad for at gaven støtter en god sak.

Dette tror jeg mange kan skrive under på. Vi har kanskje ikke bruk for så mange flere sokker og duppetditter, eller så mye mer julepynt og krimskrams. Det kan glede både giver og mottaker at de symbolske gavene fører til at flere barn i fattige land får skolegang, at færre jenter blir gift mens de enda er barn og at ungdom får hjelp til å skape egne arbeidsplasser.

På landsbasis har tre av ti valgt å gi bort en alternativ gave med et veldedig formål til jul. Å bytte ut en av turene til overfylte og anmassende handlegater i desember med en tur innom en av nettbutikkene til en veldedig organisasjon, er en vinn-vinn-situasjon som stadig flere finner glede og mening i.

Mange behov i verden

61 millioner barn i verden går ikke på skole. Nesten hvert andre sekund blir en jente giftet bort mens hun ennå er barn. Hver eneste dag dør barn av sykdommer som enkelt kunne vært forebygget eller behandlet. Behovene i verden er mange.

Det er fantastisk at vi er så gavmilde med hverandre i forbindelse med jul. Men hvis julen handler om å gi, er det jo naturlig å gi litt til noen som virkelig trenger det også. Med ønske om en stressfri adventstid og en god jul når den tid kommer.