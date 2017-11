At det å komme seg til og fra UiS kan by på utfordringer, er velkjent. Avisene har skrevet om parkeringskaos og overfylte busser med ujevne mellomrom de siste årene. I år har både Aftenbladet og Rogalands avis tatt opp på lederplass at det bør bli slutt på gratis parkering for studenter, og flere politikere tar til orde for det samme.

Fra UiS er det stille

Studentene på sin side krever at busstilbudet først må bli bedre. Fra UiS er det stille, med ett lite unntak. Avdelingsdirektør Roar I. Huseby fikk den utakknemlige oppgaven med å svare på om parkeringsavgift kan bli innført: Svaret var at saken er drøftet tidligere, men at det ikke er tatt noen avgjørelse om å innføre betaling. Men ingen fra ledelsen ved UiS har snakket høyt om hva de vil gjøre med overfylte busser – eller om hva som er universitetets strategi for at flest mulig skal velge vekk bilen.

Fra en samfunnsaktør som UiS forventer jeg mye mer enn dette. De 11.500 studentene og 1600 ansatte ved universitetet utgjør en betydelig andel av de reisende i Stavanger-området. Da spiller deres valg av transportmiddel en rolle.

Tiden er overmoden

Den siste tiden har det vært flere artikler i Aftenbladet om andre aktører som tar grep for å redusere bilbruken. Elsykkelordninger, sykkelkampanjer, parkeringsrestriksjoner og bildeling – bak alle disse grepene står en vilje til å gå nye veier. Nå er tiden overmoden for at også UiS kommer på banen og tør å tenke nytt.

UiS har som motto å utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Det er en glimrende veiviser for hvordan universitetet burde håndtere utfordringene mange har med å komme seg til Ullandhaug og hjem igjen.

(Tone Njølstad Slotsvik skriver om familielivet uten bil på bloggen «Uten bil i oljebyen», red.anm.)