Finn på noe bedre – Vestland-navnet er opptatt!

Det er historieløst og arrogant at en nyutnevnt region stikker av med navnet til en hel landsdel. «Vestlending» er et begrep tilbake til 1700-tallet. Vestlandet består av fire fylker. De fire har eierskapet! Punktum.

Til å bli rørt av

Jeg har alltid hatt en sterk identitetsfølelse til det vakre og sterke begrepet «vestlending». Ordet er til å bli rørt av. Jeg er født og oppvokst i Bergen. Jeg har hatt skole- og studieår i nærmere 10 år i Oslo. Jeg har bodd storparten av livet mitt i Stavanger. Jeg var vestlending i Bergen, i Oslo og i Stavanger. En regionreform skal ikke ta fra meg og alle andre i Rogaland og Møre og Romsdal tilknytningen til Vestlandet eller til vestlending-identiteten.

Det er så inderlig, politisk umusikalsk når politikerne velger å ta eierskapet til et navn som de ikke eier.

Det var noen spede forsøk på å samle Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland til en Vestlandsregion i regionprosessen som har pågått de siste årene. Det endte opp med at Sogn og Fjordane og Hordaland i Stortinget 27. april i år ble slått sammen til en region. Lenge var prosjektnavnet «Region Vestlandet». På samme måte som det var helt naturlig og fornuftig å gi navnet «Vestlandet» når fire fylker slår seg sammen i en region, er det helt unaturlig og ufornuftig å gi navnet «Vestlandet» når kun to fylker slår seg sammen.

Det er så inderlig, politisk umusikalsk når politikerne velger å ta eierskapet til et navn som de ikke eier. Kan de virkelig ha tenkt at dette er uproblematisk. Er de så blendet av eget prosjekt at de ikke ser det vi andre ser? Kan de virkelig ha tenkt at dette skulle gå greit?

Sammen mot sentralmakten

Her har Vestlandet stått samlet gjennom samhandling og fellesskap, gjennom handel og tidvis gjennom felles kamp mot sentralmakten. Vi har hatt felles geografisk begrepsidentitet siden biskopen i Bergen, Erik Pontoppidan, tok begrepet vestlending i bruk engang på 1700-tallet, og lenge før det har mennesker langs kysten fra sør i Rogaland til nord i Romsdal vært vestlendinger.

Regionreformen var viktig og nødvendig. Venstre i Stavanger stemte for at vi skulle stå sammen i en ny region fra Nordfjord til Dalane. Vi tapte den saken da fylkestinget i Rogaland sa nei til en slik stor region. Så kom ikke her å si, som jeg hører at forsvarere av det nye Vestlandet sier, at det bare er å være med i det nye Vestlandet, så er all bekymring borte.

Nei, det var en demokratisk prosess som ledet til valget om å stå utenfor den nye regionen. Det må være fullt akseptabelt! Det som ikke er akseptabelt derimot, er å ta innersvingen på Vestlandsbegrepet slik politikere fra alle partier i Hordaland og Sogn og Fjordane har gjort i høst.

Skap noe nytt

Jeg ønsker de to fylkene lykke til i den videre prosessen. Jeg tror det kan skape nye muligheter med en slik sammenslåing både for generell næringsutvikling, innen kultur, turisme og politikkutforming. Det er noe nytt. Bruk det for all del til å skape noe nytt. Også et nytt navn. Tenk innovativt. Tenk nyskapende. Ikke bruk geografiske begrep som er i bruk i dag.

Jeg skal vokte meg vel for å komme med nye forslag. Ta hele den nye landsdelen i bruk for å skape et nytt navn. Bruk nesten hva som helst, bare ikke Vestlandet! Lykke til i ny navneprosess. Og hvis dere ikke våger å ta den kampen, må Stortinget gjøre høyst nødvendige grep.