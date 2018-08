Senterpartiet ber meg finne frem spaden og fikse landets veier. Det er en spennende utfordring. Under dagens regjering har vi allerede doblet vedlikehold av landets veier. Da Senterpartiet styrte, forfalt både riksveier og fylkesveier, jernbane og installasjoner langs kysten. Nå er trenden snudd og forfallet går ned, ikke opp. Når Senterpartiet beklager seg over «etterslep», så bør de også huske hva det betyr. Vi er nå i gang med å rydde opp i etterslepet etter Senterpartiet.

Løsningen til Senterpartiet var å gi tusenvis av kilometer med riksveier over til fylkene. Det løste ingen problem, det bare flyttet problemet.

Overlat jobben til oss

Sp’s Wilfred Nordlund peker på at det fortsatt er fylker hvor fylkesveiene forfaller. Ja, det er godt mulig. Som samferdselsminister har jeg myndighet over riksveier og europaveier. Det er fylkespolitikerne som har myndighet over fylkesveiene, og mange av disse styres av Senterpartiet. Dersom Nordlund mener oppgaven er for stor, så kan hans partifeller overlate jobben til mine partifeller. Jeg vet de klør i fingrene etter å prioritere opp veivedlikehold i mange fylker.

Flyttet problemet

Nordlund later som man ikke kan prioritere annerledes. Ja, slik tenkte åpenbart Senterpartiet da de i åtte rød-grønne år lot riksveiene forfalle. År for år. Løsningen til Senterpartiet var å gi tusenvis av kilometer med riksveier over til fylkene. Det løste ingen problem, det bare flyttet problemet.

Dagens regjering har økt bevilgningene til riksveiene, og vi har økt øremerkede bevilgninger til fylkene slik at de kan ivareta fylkesveiene. Faktisk.no har også slått fast at kommune-økonomien nå er den beste på rundt 20 år. Dermed er det handlingsrom for å rydde opp i gammelt etterslep. Så når Nordlund utfordrer meg til å ta spaden fatt, så har vi allerede gjort det.

Ta en tur ut

Kanskje en bedre utfordring for Nordlund er å ta seg en tur ut og se på bygge- og vedlikeholdsprosjektene vi har satt i gang. Akkurat nå bygger og vedlikeholder vi mer vei enn det Senterpartiet noen gang har gjort.