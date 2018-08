Bilkjøperne kan få en kraftig regning dersom ikke regjeringen justerer avgiftssystemet på bil. Bakgrunnen for dette er at fra nyttår skal utslippene måles på en ny og strengere måte, kalt WLTP.

I Norge er engangsavgiften på bil tett koblet til hvor mye CO₂ bilen slipper ut. NAF er positiv til innføringen av WLTP, men samtidig er vi opptatt av at forbrukerne ikke skal sitte igjen med regningen som følge av nye målemetoder.

Regjeringen må finne en løsning

Økte målte utslipp kan slå ut som økte avgifter og dyrere biler, dersom regjeringen ikke finner en løsning. Gjennom lang tid har NAF avkrevd svar fra regjeringen: hvordan vil de forhindre at de nye målemetodene slår ned som en bombe? Gjennom våren og sommeren har det vært tyst, og beskjeden har vært at vi må vente til statsbudsjettet med å få vite om Høyre, Venstre og Frp blir enige om lavere CO₂-satser som vil kompensere for de høyere utslippstallene.

Vi har en klar forventing om at regjeringen vil ta liknende grep som er gjort i Finland, Sverige og Danmark, og finne en løsning der de nye måletallene for utslipp ikke gir kraftig økte avgifter.

Problemet er at selv om regjeringen blir enig, må de søke støtte i Stortinget. Av erfaring vet vi at forhandlinger om bilavgiftene er tøffe og kan trekke ut.

Engangsavgiften har de siste årene gått i riktig retning: Ned. Samtidig har avgiftene blitt flyttet fra motor og vekt til utslipp. Det har gjort at nordmenn kjøper biler med historisk lave utslipp. Denne dreiningen i avgiftene har vært bra både for bilkjøperne og miljøet. Vi forutsetter at denne linjen fortsetter, noe regjeringen også har forpliktet seg til i Jeløya-plattformen.

Klokken tikker

Men usikkerheten er stor. Etter budsjettet blir lagt frem i oktober, skal politikerne hestehandle. Samtidig tikker klokken, uten at forbrukerne får svar. De som har bestilt bil med levering etter nyttår, eller som planlegger bilkjøp i tiden fremover, har ingen garantier for at de ikke får en avgiftssmell om bilen leveres etter 1. januar 2019.

I stedet for å vente helt til statsbudsjettet, burde regjeringen kommet på banen tidligere og lagt frem en løsning som sikrer en god, forutsigbar avgiftspolitikk på bil.