Plastbruken vår har økt og skapt store utfordringer. Bæreposer, engangsbestikk, sugerør, vannflasker og emballasje er laget av ikke-fornybare ressurser for å bli brukt i noen få minutter, men er samtidig så lite nedbrytbare at de varer i opptil flere hundre år. For mye plast havner i naturen hvor det kan bli spist av fugler og dyr. Forskning viser at 60-80 prosent av marin forsøpling er plast; omtrent 8 millioner tonn hvert år. Dette brytes etter hvert ned til mikroplast, blir spist av fisk og havner på våre matfat.

Høsten 2017 tok Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) stikkprøver av springvann fra 11 kommuner i Norge. Ni av dem inneholdt mikroplast. De testet også blåskjell langs hele norskekysten på oppdrag for Miljødirektoratet, og fant mikroplast i fire av fem skjell som ble undersøkt.

Grunn til å være bekymret

Vi vet ikke konsekvensene av å spise fisk som inneholder mikroplast. Det er likevel all grunn til å være bekymret for havet, både som matfat og som et levende økosystem. Det er på tide å gå fra ord til handling, om vi skal unngå at det i 2050 er mer plast enn fisk i havene, slik World Economic Forum har beregnet.

MDG i Stavanger ønsker at Stavanger kommune er med i kampen mot plast.

Våre innbyggere, i likhet med resten av landet, har vist enormt ansvar i forhold til å bidra gjennom strandrydding, ryddedugnader og sin forbrukermakt – hvor de krever mindre plastemballasje i butikkene, alternativer til plastposer, miljøvennlig engangsbestikk og kopper. Bare strandrydding alene engasjerte i fjor nesten 49.000 frivillige i over 2800 ryddeaksjoner over hele landet.

Eksempel til etterfølgelse

De Grønne mener at Stavanger kommune bør ta utfordringene på alvor og bidra til å finne løsninger. Vi bør være et eksempel til etterfølgelse for andre kommuner og for befolkningen. Og vi behøver ambisiøse og helhetlige tiltak. Eksempler på hva kommunen kan bidra med:

I alle offentlige innkjøp og anbudsprosesser bør det spesifiseres at plastbruken skal reduseres og erstattes med miljøvennlige alternativer, og ikke bruke engangsplast i kommunens regi.

Oppfordre private og næringslivet til å unngå bruk av engangsplast, særlig den som har lett for å havne på avveie.

Bruke salgsforskriften (salg på kommunal grunn) til å innføre forbud mot bruk av engangsplast som emballasje, bestikk og kopper. Dette kan også gjelde under festivaler som Gladmat, Mablis o.l.

Sørge for at kommunen har nok søppelbøtter utplassert, gjerne med ring til tomflasker, og at de tømmes ofte nok for unngå forsøpling. Se også gjerne til nye alternativer for bedre søppelbøtter, som bigbelly e.l.

Prøve ut nye alternativer til kunstgress og sørge for filter for gummigranulat der det er behov.

Belønne lokalt næringsliv og andre aktører som bidrar til forebygging av forsøpling og økende plastbruk, eksempelvis gjennom en årlig kåring av byens miljøbutikk/næring.

Se på muligheter for drikkefontener i sentrumskjernen og ved populære tursteder, for å redusere kjøp av flaskevann.

Oppfordre og engasjere innbyggerne til aktivt å bli med i dugnaden for et plastfritt Stavanger gjennom økt søkelys på forsøplingsforebygging, som plakater, oppslag og felles dugnader.

Konkrete tiltak

MDG i Stavanger ønsker at kommunen er med i kampen mot plast. Derfor fremmer vi følgende interpellasjon til bystyrets møte 28. mai 2018: «Stavanger Bystyre ber Rådmannen om å komme tilbake med en sak innen utgangen av 2018 om hvordan kommunen kan bidra til å redusere bruken av plast. Det lages en fremdriftsplan med forslag til konkrete tiltak, som fører til at alle kommunens etater reduserer bruken av plast i sine virksomheter, og settes opp ressursbruk. Dette arbeidet kobles opp mot miljøsertifisering av Stavanger kommune.»