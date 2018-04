Det burde være bedre måter å avslutte 13 års skolegang enn massedrap av hjerneceller med store mengder alkohol, rus, lite søvn, øredøvende lyd og ville fester like før eksamen. Denne årlige oppvisningen av horder av umodne tenåringer strømmende gjennom gatene i røde og blå klovnedrakter, burde vært avskaffet for lenge siden. Men tradisjoner er som dårlige vaner. Lette å innføre og umulig å bli kvitt.

På tide å rydde opp

Denne tradisjonen har overlevd seg selv. Festen er ute av kontroll. Det er på tide å rydde opp. Samfunnet, skolen, foreldre, lærere og ungdommen selv bør ha vett og styrke til å si at nok er nok. En gang var det en livsglad og moderat feiring av ungdom, vår, 17. mai og nasjonens frihet. Nå er det et overdrevent fokus på alkohol, rus, sex og organisert grenseløshet med stadig mer moralsk nedverdigende verdier og oppførsel. Det er blitt en industri og et kommersielt pengesluk. Spekulative næringsinteresser skaper stadig nye tilbud og behov ungdommen gruppepresses til ikke å være foruten. Intelligente ungdommer sier derfor nei, til russefeiring. De andre følger saueflokken.

Perverse russeknuter

Kravene til russeknuter må overgå fjorårets, med følgelig jevnt stigende inflasjon i grovhet, motbydelighet og provokasjon. I år oppnås knuter ved å løpe naken over bybroen eller gå naken inn på en bensinstasjon og be om brød og ketchup til pølsen sin. Inflasjonen er også økonomisk. Å vinne konkurransen om den flotteste russebussen, koster raskt over millionen når en tar med lydanlegget, sofainnredningen, barskapet og profesjonelt bestilte russesanger. Så følger den obligatoriske turen til Kongeparken med den beskjedne billettprisen på et par tusenlapper. For noen hører det også med en sydentur med parasolldrinker og klimavennlige omgivelser for alle typer lettkledde aktiviteter.

Sier nei til nakenløp og sex i rundkjøringer

Vegvesenets nei til rundkjøring-sex går verden rundt

Dårlig reklame for integrering

Det er forståelig at ikke alle innvandrere og fremmedkulturelle er like begeistret for å la sine barn bli norske i et land hvor ungdommen løper nakne gjennom gatene og ligger med hverandre i rundkjøringer (i Stavanger og Sandnes er det ingen knuter som oppfordrer til sex i rundkjøringer, men når det kommer til å vise seg fram i blanke messingen, er det flere å velge mellom, red. anm.). Det er dårlig reklame for integrering. Det er forståelig at mange oppfatter norsk kultur som moralsk bedervet. Hvis russefeiring er hvor de henter sine argumenter, er det vanskelig ikke å gi dem rett. Det er mye vi kan la oss sjokkere over av andre lands kulturer, skikker og tradisjoner, men hva med våre egne?

Festen er over

Nå må de gamle slutte å sutre. Det har de gjort til alle tider, og det hjelper heller ikke nå. Det er kun å konstatere at dekadansen når stadig nye lavmål. Russefeiring er kun et av mange symptomer på langt mer dyptgående moralske og verdimessige endringer i samfunnet. Ungdommen trenger ikke dette sexfikserte, alkoholiserte og primitive ritualet lenger. Festen er over – finn på noe bedre.

Dette er årets knuter for russen i Stavanger