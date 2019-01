Hvorfor selger vi Preikestolen fjellstue?

Men når vi først selger, har vi en forpliktelse i forhold til alle medlemmene som betaler kontingent til å sørge for å få en kjøpesum som er rimelig i forhold til eiendommens verdi.

Liadal hardt ut

Hege H. Liadal (Ap) har gått hardt ut mot planene om salg, og karakteriserte det som profittjag og salg til blodpris selv før hun fikk kjennskap til beløpene det er snakk om. Uten å kjenne til den prosessen som ligger til grunn, har hun gått hardt ut og tillagt turistforeningen mindre edle motiver for å beslutte et salg.

For å utvikle Preikestolen som destinasjon trenges nye store investeringer, gjerne på STFs eiendom. STF er en organisasjon primært for egne medlemmer og med fokus på et enkelt friluftstilbud. Foreningen har verken kapital eller kompetanse til å bygge en slik internasjonal reiselivsdestinasjon som Preikestolen har blitt.

Det første vi gjorde etter at vi fikk et bud fra private på hele eiendommen, var derfor å ta kontakt med Stiftelsen Preikestolen. Stiftelsen er en viktig aktør som har til oppgave å sikre de offentlige interessene i området fremfor at det skjer en privatisering.

Eiendommen ble kjøpt i 1946, i stor grad for kontingentinntekter som ble innbetalt under krigen. Gjennom alle årene siden da har STF utviklet området med betydelige egne midler og arbeidsinnsats, i tillegg til at vi har fått god hjelp av private og offentlige givere. De fleste eksterne bidrag er gitt til konkrete tiltak som er gjennomført, og uten begrensninger i forhold til videresalg.

Klare regler

Spillemidlene har vært det største offentlige pengebidraget til anlegget. Det er klare regler som sier at dersom et anlegg selges innen 30 år, så må spillemidlene tilbakebetales. Dette var kjent da STF første gang vurderte et salg. Vi har nå fått Kulturdepartementets tillatelse til å selge, forutsatt at vi tilbakebetaler kr 3,6 millioner av mottatte spillemidler.

Turistforeningen må hele tiden tilpasse hytte- og rutenettet til skiftende behov. Siden 1887 har STF nedlagt eller avviklet 22 hytter. Noen av disse ble revet eller brent, noen solgt eller gitt tilbake til grunneier. Mange av foreningens hytter er bygget i LNF eller verneområder, men det gjelder ikke Preikestolen fjellstue. Eiendommen Vatne var opprinnelig et gårdsbruk, men er over tid utviklet til et reiselivssenter. Dette er en utvikling drevet fram av STF selv, men også Fylkeskommune, kommuner og andre aktører. Området er i fylkesdelplanen utpekt til fortsatt utbygging av reiselivsanlegg.

Klausul som forbyr videresalg

Skulle det bli aktuelt å avvikle hytter langt inne i verneområdene eller andre steder der vi har fått bygge på spesielle vilkår, så er det klart at et salg til private interesser vil være helt uaktuelt. Vi jobber nå med å få bygge en selvbetjent hytte midtveis mellom Flørli og Kjerag, i verneområdet. Her vil det være helt naturlig, og fullt ut akseptabelt for STF, med en klausul som forbyr videresalg.

Salget av fjellstua er en fremtidsrettet styrking både av det offentliges interesse i å legge bedre til rette for økt verdiskapning i Preikestolområdet, samtidig som verdiene som er investert her forblir i turistforeningen og bidrar til langsiktig sikring av friluftlivets kår i hele regionen.