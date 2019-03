Venstresiden skuffer i Stavanger

Onsdag 6. mars ble det arrangert KÅKÅ-debatt: Hvordan blir et Stavanger i rødt? sammen med ordførerkandidatene til Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Jeg som ny politiker for Høyre gledet meg til å høre hva dagens opposisjon ville gjort annerledes om de styrte Stavanger. Jeg er opptatt av samarbeid og felles punkter, men ble skuffet over debatten.

Kanskje er jeg naiv siden jeg er ny på den politiske arenaen, men det var skuffende å lytte til kandidater som sier at de ikke er villige til å finne en måte å samarbeide på for byens beste. Da Kari Nessa Nordtun ble spurt om hun ville samarbeide med Høyre dersom vi skulle vinne valget, var svaret at det ville hun ikke – men hun ville ikke lukke døren helt allikevel.

Ingen av opposisjonspartier har en klar visjon eller ambisjon for vår kommune.

Med makt følger ansvar

Dersom Høyre vinner valget til høsten, er Arbeiderpartiet fremdeles en viktig aktør i regionen. Med makt følger ansvar. At ordførerkandidaten for et av de to største partiene ikke finner felles punkter og avviser samarbeid, kan bety at innbyggerne i Nye Stavanger taper.

Enda mer skuffende var det å høre at verken Ap, Rødt eller SV hadde en klar visjon for Nye Stavanger, for vår fremtid. Hva skal Nye Stavanger bli kjent for? Hva skal det til for at folk vil bosette seg her og bygge videre denne flotte kommunen? Da spørsmål ble stilt om hva var deres visjon, så var svarene fra Ap, SV og Rødt omtrent identiske. SV sa at de ønsket en «Stavanger for alle», det ønsker vi og. Rødt mente at de ville ha et Stavanger hvor de rikere betaler mer skatt. Og Arbeiderpartiet svarte ikke – men ville høyne grunnbemanningen i barnehagene.

Disse svarene gir likevel et tydelig bilde. Ingen av opposisjonspartier har en klar visjon eller ambisjon for vår kommune. De ønsker at alle skal ha det bra. Ja vel – det vil vi alle. Men det er ikke godt nok. Det der er ikke politikk. Stavanger ble bygget takket være visjon og ambisjon fra tidligere politikere og innbyggere. Ingen av disse partiene hadde for eksempel en klar plan for næringslivet i vår kommune. Partiene på venstresiden sier at vi trenger nye ideer, og at det er på tide med et skifte. Hvor er egentlig disse nye ideer?

Trenger flere bein å stå på

Vi trenger flere nye jobber, og vi trenger flere bein å stå på når olje og gass en dag i fremtiden fases ut. Vi i Stavanger Høyre har mange ideer for å skape nye, lønnsomme og innovative næringer som kan sikre kommuneøkonomien og vår felles fremtid. Vi gleder oss til å fortelle om våre visjoner, planer og ideer for et Stavanger som skal bli enda bedre å bo i.