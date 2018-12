Arbeidslivet må bli meir attraktivt for fagarbeidarar

Frp prøver å stå fram som forkjemparar for yrkesfaga og rekruttering av fagarbeidarar. Seinast i Aftenbladet, måndag 10. desember i år, har Roy Steffensen eit lesarinnlegg der Frp får æra for at fleire elevar nå vel yrkesfag. Likevel er Steffensen bekymra for at det blir mangel på fagarbeidarar i tida framover.

Stort sett dei same spørsmåla

Det er gode grunnar til å vera uroleg for rekrutteringa til yrkesfaga. Dessverre er ikkje Frp opptatt av dei spørsmåla dei unge sjølv stiller når dei skal velja utdanning og yrke. Ungdommar og foreldre som står framfor det viktige valet av utdanning og yrke, har stort sett dei same spørsmåla.

For dei fleste er det heilt avgjerande korleis det framtidige arbeidsmarknaden ser ut. Vil det finnast ein jobb der eg ønskjer å bu? Får eg fast jobb slik at eg får lån i banken ved behov? Får eg arbeida med gode kollegaer i eit godt fellesskap?

For mange av fagarbeidarjobbane, er dessverre svara på desse spørsmåla negative. Dei faste jobbane blir færre. Det blir fleire midlertidige stillingar og innleie av arbeidskraft frå vikarbyrå erstattar faste stillingar. I mange bransjar blir løna pressa ned ved import av billig arbeidskraft frå utlandet. Oppslaga i media den siste tida om tilstanden i bygge- og transportbransjen er triste døme på ei utvikling i arbeidslivet som gjer det lite freistande å starta på ei yrkesfagleg utdanning i desse faga.

Dei unge ønskjer å jobba i eit arbeidsliv med faste jobbar, trygge rammer og gode arbeidsvilkår. Skal fleire velja yrkesfag, må arbeidslivet bli meir attraktivt for fagarbeidarar. Solberg-regjeringa sin arbeidslivspolitikk har hittil stimulert til midlertidige tilsettingar. Regjeringa fører ein liberal økonomisk politikk med skattelette og deregulering av arbeidslivet. Arbeidstilsynet er blitt svekka.

Meir anstendig arbeidsliv

Å rekruttera fleire elevar til yrkesfaglege utdanningsprogram, handlar ikkje først og fremst om å marknadsføra yrkesfaga betre eller auka lærlingtilskot. Langt viktigare for dei unge er det med fast jobb, god lønn og trygge rammer. Ein politikk for eit meir anstendig arbeidsliv, er det viktigaste for å rekruttera fleire til yrkesfaga og førebyggja mangel på fagarbeidarar i framtida. Hovudelementa i ein slik arbeidslivspolitikk er å styrka arbeidsmiljølova sine formuleringar om fast tilsetting, å stansa privatiseringa av offentlege oppgåver, å gjenreisa den norske arbeidslivsmodellen slik at partssamarbeidet og fagforeningsarbeid får høgare status.

Det finnest parti som har ein politikk for eit meir anstendig arbeidsliv; ein politikk som vil rekruttera fleire til yrkesfaga. Frp har det ikkje.