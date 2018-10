Når mange blir økonomisk tungt berørt ved innføring av nye bomringer, er det ikke å undres over at det blir mye støy. Innkrevingen er i gang i dag , 1. oktober, med rushtidsavgift og det hele. Ikke usannsynlig blir det en ny gjennomgang der passeringsprisene vil bli justert.

I den pågående debatten har vi sett at dette har gitt et massivt spetakkel. Når menigmann reagerer så sterkt, kommer også de «lure» politikerne på banen.

Fremsto himmelfalne

Hvorfor tok det år før Wirak og Borgli våknet? Først for noen uker siden kom de på banen og fremsto himmelfalne over den urettferdighet systemet ville gi, spesielt for barnefamilier. Det er ikke vanskelig å være enig i at dette vil bli økonomisk krevende for mange.

Men hvor var Sandnes-ordføreren da dette ble vedtatt? Wirak gikk for få uker siden ut med brask og bram og utbasunerte at rushtidsavgiften måtte bort. Dette ble lansert kun få dager etter at bymiljøpakkens styringsgruppe, der Wirak er medlem, hadde befestet de tidligere satsene for passering i bommene.

Taktisk strategi?

Hvorfor kom han med det nå, det har vært kjent i lang tid? Mediene har skrevet lenge om at dette ville få dramatiske følger for barnefamilier, kvantifisert opp mot 40.000 kr per år for enkelte. Var dette et forsøk på taktisk strategi med tanke på neste års valg? Ikke usannsynlig vil det få motsatt effekt enn et godt valg, både for Ap og Frp.

Imens har Borgli, som styreleder i Nord-Jæren bompengeselskap frem til dette ble overført til bompengeselskapet Ferde, med tynn røst forsøkt å si at «jeg er imot bompenger», samtidig som han har fått store honorar ved å være styreleder over tid i et selskap han mener å være imot.

Aftenbladet hadde et intervju med Gunnar Eiterjord for ei tid siden, hvor han refererte til et møte i daværende styringsgruppe, der han var sammen med blant andre daværende fylkesordfører Roald Bergsaker (H), Eirin Sund (Ap) og Borgli. Her blir det fortalt at Borgli i møtet ber de andre gå inn for høyere bomsatser, «vi trenger pengene for å få til veibygging», var hans argument, hvorpå han sier at han ikke selv kan stemme for dette.

Benekter

Når han blir konfrontert med utsagnet han kom med den gangen, benekter han det. Hans svar kom i et innlegg i kommentarfeltet i Aftenbladet. Her forsøker han å utfordre Gunnar Eiterjord med følgende melding: «Du burde holde deg for god for sånn sprøyt Gunnar. Finn den protokollen du heller, politikk bør ledere i byråkratiet holde seg for gode til. Jeg skal sjekke de protokollene om du sier hvilket møte det var i».

En taktikk enkelte maktpersoner bruker når det stilles kritiske spørsmål, er å la være å svare. Dette er ikke ukjent for vår varaordfører.

Selvfølgelig vet Borgli at i et slikt møte blir det ikke skrevet ordrette notat fra diskusjonen, kun vedtak og hvem som møter opp blir notert, men han håpet nok at leserne skulle tro det er slik i møter i fylkes- og kommunale forum. Det er nok bare i stortingssalen at alle ord som faller fra talerstolen blir nedtegnet.

Mange underlige opplevelser

Mange husker også Borgli som styremedlem i Dale Eiendomsutvikling. Mitt engasjement i Dalesaken ga meg mange underlige opplevelser.

I saken om gårdsdriften pratet Borgli med to engasjerte personer i saken. Disse to forsøkte å få ham, i egenskap av styremedlem i selskapet, til å påvirke styret til å omgjøre beslutningen om å legge ned jordbruksdrifta på eiendommen.

Dette mente han ikke å kunne gjøre, da han var redd for å miste styreplassen. En taktikk enkelte maktpersoner bruker når det stilles kritiske spørsmål, er å la være å svare. Dette er ikke ukjent for vår varaordfører.

Ikke mye meddelsom

Når det var på det «varmeste» i Aftenbladets artikkelserie i Dale-saken, forsøkte Borgli også da å sitte stille i båten. Han var ikke mye meddelsom når han ble stilt kritiske spørsmål. Men når det er andre tema som kan oppleves som positive for ham, dvs. også å snu kappen etter vinden, er han stadig frempå. Han ligger ikke langt etter partifellen i Stavanger, Leif Arne Moi Nilsen, i det løpet. Det kan se ut som om de nærmest daglig ringer mediene i forsøket på å få omtale.

