«Ingenting tyder på at cruiseskip gir dårlig luftkvalitet i byen, viser målinger gjort av Stavanger kommune», leser vi i Aftenbladet lørdag 22. september. Dette høres jo fint ut. Men på hvilket grunnlag kommer denne uttalelsen?

Hvor var målerne plassert?

Det er sikkert flere ting som kan være interessant å stille spørsmål ved i denne saken, så som hvor var målerne plassert, i hvilke perioder ble det målt, er det de riktige tingene som er målt osv.?

Jeg merker meg retorikken, måten man argumenterer på: Målingen viser «… gjennomsnittsverdier som ligger godt under kravene for god luftkvalitet i forurensningsforskriften ...» Og da skal alt være i orden? Det er snakk om gjennomsnittsverdier. Man sier altså ikke noe om maksimumsverdier eller hva som ble målt i gitte tidsintervaller.

Målingene startet i februar. Dersom man måler gjennomsnitt fra februar til juni – time for time – er det neppe noen overraskelse at gjennomsnittet blir lavt. Cruisetrafikken starter vel ca. i mai måned. Med slike forutsetninger blir det kanskje vanskelig å få et meningsfylt måleresultat?

Videre refereres det til grenseverdier. Vi vet at det er vanlig å etablere grenseverdier når vi skal forholde oss til miljøgifter og slikt. Slike verdier er imidlertid ofte gjenstand for diskusjon, og det er vanlig at de justeres opp eller ned for eksempel når forskning (eller andre gode grunner) gir grunnlag for det.

Gir ikke tillit

Spørsmålet som skulle besvares her, var ikke om grenseverdiene var overholdt, men om der var en målbar økning i forurensning. Det er nå en gang slik at der kan være en økning også innenfor grenseverdien. Eksempel: Dersom en bil i utgangspunktet kjører 10 km/t og deretter øker farten til 99 km/t, kan man ikke nekte for at farten har økt og begrunne det med at fartsgrensen på stedet er overholdt. Selv om fartsgrensen er 100 km/t.

Måten miljøvernsjefen velger å argumentere i denne saken, gir ikke tillit.