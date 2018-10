KrF og Ap er enige i mye

Krf er et lite parti, et svært lite parti dersom en legger dagens meningsmålinger til grunn. Partiet har allikevel den siste tiden fått enorm oppmerksomhet fra mediene. Langt mer oppmerksomhet enn noe annet parti har fått de siste par åra. Årsaken er for så vidt grei, partilederen sin tale til landsstyret hvor han anbefaler at KrF endrer ståsted og sonderer muligheten for en regjering sammen med Ap og Sp. Dette vil da bety at dagens regjering ikke lenger vil ha et flertall på Stortinget bak seg.

Fiendtlige kommentarer

KrF sitt landsmøte skal selv få avgjøre partiet sin strategi i årene fremover. Det skal jeg overhodet ikke blande meg opp i. Mitt anliggende i denne saken er alle de fiendtlige kommentarene som har kommet fra sentrale KrF-politikere fra bastionene på Sørlandet (og til en viss grad også fra Rogaland) etter Hareide sin tale. Ikke bare mot partileder Hareide, men ikke minst mot Arbeiderpartiet.

Dette forundrer meg stort. Ingen parti, om noen, har så mange viktige politikkområder det er full enighet om som mellom KrF og Arbeiderpartiet. Det kan fort nevnes: Økonomisk politikk (fordelingspolitikk), bistand, kamp mot sosiale forskjeller, kamp mot barnefattigdom, distriktspolitikk og ikke minst miljøpolitikk, noe partileder Hareide også var inne på i sin analyse til landsstyret.

Israel-spørsmålet

Hva kan da årsaken til disse fiendtlige kommentarene mot Arbeiderpartiet være? Selvfølgelig ser også jeg at det er en del såkalte verdispørsmål det er forskjell i oppfatning på mellom Ap og KrF slik det også er mellom KrF og et par av regjeringspartiene. Men jeg har kommet fram til at det bakenforliggende til disse fiendtlige uttalelsene nok først og frem skyldes en ting, Israel. Ingen tvil om at de fleste sentrale Ap politikere (også mange andre) er skeptiske til Israel sin håndtering av utfordringene i Midtøsten. Men dette er jo et område som ikke har noen betydning i den politiske hverdagen. I tillegg er det slik at det også innen Ap er mange såkalte Israel-venner. Anbefalingen min er derfor klar: Velg den side dere ønsker, men bruk reelle politiske argumenter og vis respekt for andre slik det sømmer seg kristenfolk.