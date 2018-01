I 2017 har Allservice hjulpet 80 personer i jobb. Vår bransje som teller 100 bedrifter vil på landsplan formidle om lag 9000 i jobb i 2017, en økning på nesten 2000.

Den samfunnsøkonomiske gevinsten er betydelig da det dette er personer med nedsatt arbeidsevne, med andre ord personer som blant annet av helsemessige utfordringer har havnet på utsiden av arbeidsmarkedet. Hva det betyr for den enkelte og samfunnet at flere finner veien til jobb i stedet for uføretrygd, kan knapt måles. Regjeringens perspektivmelding understreker nettopp betydningen av at flere i denne gruppen kommer i jobb, som det viktigste virkemiddelet for å opprettholde dagens velferdsnivå.

Bedriftene får ønsket og etterspurt arbeidskraft som passer for bedriften, og tett oppfølging hele veien gir trygghet.

Tillitsbasert samarbeid

Arbeidsinkludering er ikke kjappe løsninger, men basert blant annet på et omfattende tillitsbasert samarbeid med arbeidsgivere. NTNU har nettopp evaluert NHO-strategien Ringer i Vannet. Prosjektet har vært basert på å høste erfaringene vår bransje har gjort for å få flere i jobb, og deretter utvikle en systematisk metodikk basert på hva som er viktig for arbeidsgivere når de ansetter en person som kanskje har flere huller i CV-en.

Det unike med metodikken er at man ikke bare tar utgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, men tar like mye utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft.

Vi finner aktuelle jobbklare kandidater til bedrifter med et rekrutteringsbehov. Bedriftene har i forkant tegnet rekrutteringsavtaler og sagt seg villig til å forsøke å rekruttere personer med nedsatt arbeidsevne. Bedriftene får ønsket og etterspurt arbeidskraft som passer for bedriften, og tett oppfølging hele veien gir trygghet.

Kartlegging, opplæring og arbeidstrening

NTNU-undersøkelsen viser at 57 prosent av NHO-bedriftene som har svart, sier at de ikke ville rekruttert disse personene uten denne tryggheten som Ringer i Vannet-metodikken gir. I vellykket arbeidsinkludering er det viktig å ikke skuffe arbeidsgiveren. Grunnplanken i dette samspillet er at vi kjenner våre kandidater etter grundig kartlegging, opplæring og arbeidstrening i vår egen arbeid- og inkluderingsbedrift. NTNU dokumenterer at 84 prosent av arbeidsgiverne stoler på oss og våre vurderinger av om personen passer. 77 prosent svarer at kandidatene matchet godt bedriftenes behov og 74 prosent svarer at kandidatene innfridde forventningene. Alle som jobber med rekruttering ser at dette er god treffsikkerhet generelt, og det er spesielt bra med tanke på at dette er personer som i utgangspunktet var på utsiden av arbeidsmarkedet.

Forlenget arm av Nav

Helt siden starten tidlig på 70-tallet har Allservice operert som en forlenget arm av Nav, og vi har hele tiden tatt det samfunnsansvaret det er å få flere i jobb. NTNU peker på at et ubyråkratisk mellomledd er ekstra godt egnet til å gi arbeidsgiverne og kandidatene i denne målgruppen den nødvendige oppfølgingen som skal til for å lykkes. Sammen med Nav og næringslivet skal vi i 2018 åpne enda flere dører til jobb for personer som har slitt med å finne sin plass i arbeidslivet.