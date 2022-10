Monsteret som aldri gir deg fred

KRONIKK: Jeg har fått diagnosen kompleks posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Hva det er skal jeg fortelle gjennom et brev – fra PTSD.

Selv om natten får du ikke fred for meg. Da kommer jeg med de forferdeligste mareritt. Sakte, men sikkert driver jeg deg fra vettet. Det livet du hadde eksisterer snart ikke lenger.

Liv Karin Runestad Arbeidsufør

Hei, du! Ja, du ja, som tror du vet hvem jeg er!

Jeg heter posttraumatisk stresslidelse, eller det folk kaller PTSD.

Jeg er ikke så tam som det høres ut som, for jeg gruser deg hvis du er så uheldig at du kommer i nærheten av meg. Følelsene dine, og at du tror på folk rundt deg, er en lett match for meg å ødelegge.

Det samme gjør jeg med troen du har på deg selv. Du blir så fortvilet at du holder på å gå på veggen.

Du vil snart finne ut at jeg er en sykdom som stenger de fleste ute fra livet ditt.

Jaha, så nå tror du at du skal klare å unngå meg. Ha-ha, du er ikke så smart som du tror. For meg lurer du ikke, bare deg selv. Enten du er overlege på sykehuset eller en sliten renholder på skolen der barna dine går. Jeg er overalt.

En ting til som du ikke har regnet med: Jeg har fullstendig makt over deg.

Jeg kan få deg til å si nei til venner og kolleger fordi du ikke orker å være sammen med dem.

Jeg får deg til å sitte inne, ensom og utslitt, med angst og flashbacks.

Selv om natten får du ikke fred for meg. Da kommer jeg med de forferdeligste mareritt. Sakte, men sikkert driver jeg deg fra vettet. Det livet du hadde eksisterer snart ikke lenger.

Jeg bryter ned hukommelsen din

så du glemmer de enkleste ting,

slik at folk tror du er i ferd med

å bli dement.

Du orker ikke dusje og føle deg ok. Når du en sjelden gang kommer deg ut av huset og synes du ser bra ut, straffer jeg deg med dager med utmattelse, dårlig selvtillit og smerter. Du orker nesten ikke komme deg ut av senga og klarer ikke lenger de enkleste ting før du må hvile.

Du har blitt et psykisk vrak. Men det ser ikke folk ute på gata. Du får til stadighet spørsmål om hvorfor du ikke er på jobb når du er frisk nok til å shoppe, gå på kino og så videre. Hva det gjør med deg er ikke mitt problem.

Jeg vil gi deg problemer med å snakke, så du snøvler og stokker ordene så folk tror du er full. Likedan bryter jeg ned hukommelsen din slik at du glemmer de enkleste ting, slik at folk tror at du er i ferd med å bli dement.

Du orker heller ikke å gå lange turer, som du gjorde før. Prøver du deg likevel, så straffer jeg deg med smerter, flashbacks og at du blir liggende i senga totalt utslitt.

Men det ser heller ikke folk på gata, og du får stadig spørsmål om det også. Folk legger seg nå opp i alt, synes du ikke det?

Men det er heller ikke mitt problem.

Jeg får deg også til å gråte og får fram gamle vonde minner som ikke gir deg fred, heller ikke om natta. De surrer rundt i hodet ditt så du ikke får sove.

Jeg plager deg også med smerter i kroppen som du ikke skjønner hva kommer av. Du går til fastlegen, som til å begynne med tar deg på alvor og får tatt blodprøver og sender deg til forskjellige undersøkelser. Men tror du at de finner ut noe? Nei, da. Du blir snart karakterisert som hypokonder. Eller med helseangst, heter det visst.

Men det hjelper ikke deg og smertene dine. Du må fortsette å ta smertestillende du får kjøpt i små pakninger på apoteket. Men snart er ikke dette nok. Du går til fastlegen igjen og ber om noen spesielle medisiner som du kun får på resept. Hvis du da er så uheldig at du nærmer deg 60 år, sier legen: «Nei, de kan du ikke få, du er for gammel.» Hva skal du da gjøre? Du må bare fortsette med å gå på apoteket å få tak i smertestillende i pakninger med 20 tabletter. Du må gå på flere apotek for at de ikke skal bli mistenksomme.

Det kan jo hende at du blir nektet å få kjøpt flere smertestillende. Hva skal du da gjøre? Ja, si det, det er ikke noe jeg bryr meg om. Det er ditt problem.

Du får ikke ferie fra meg,

jeg følger med som nissen på lasset.

Eller skal vi si styggen på ryggen, ha-ha!

Du har alltid likt å lese og ta med deg ei bok for å lese på senga før du sovner på kvelden. Har du konsentrasjon til å lese? Nei, for den har jeg tatt fra deg, så da legger du boka på nattbordet og slokker lyset. Men får du sove? Nei, da, du ligger og vrir deg fram og tilbake i senga, mens de vonde tankene spinner rundt i hodet på deg.

Når du hører mobilalarmen og det er på tide å stå opp, er du så trøtt at du går på autopilot. Når ungdommen din har dratt til skolen, må du legge deg igjen, og du sover som om du skulle ha vært på nattevakt. Men er det så lurt? Nei, ikke i det hele tatt, for da er sjauen i gang igjen.

Hvert år er det ferie, du kan dra hvor du vil i verden og tro at du slipper unna meg. Du skal nyte herrens glade dager og bare kose deg. Men da må du tro om igjen. Du får ikke ferie fra meg, jeg følger med som nissen på lasset. Eller skal vi si styggen på ryggen, ha-ha! Det var den ferien som du hadde sett så lenge fram til.

Du visste ikke at dette kunne skje, at du ble så syk. Du kunne ikke unngått dette ved å jobbe mindre eller slakke ned på tempoet.

For dette er ikke å være utbrent, og være deppa eller å møte den berømte veggen.

Dette er en til tider håpløs sykdom som kom på grunn av langvarige og mange traumer.

Nå som du vet alt dette, hva tenker du?

At det fortsatt hjelper å ta seg sammen, legge om kostholdet, gå tur i skogen, eller å komme deg ut blant folk av og til. Ta et og annet mestringskurs og tenke positivt? For du ser da ikke syk ut, sier folk på gata.

Hvis du som leser dette tenker slik, så viser det at du kun er en som alltid vet best og fortsetter kjøret som du alltid har gjort. Det er ikke smart det, skjønner du, for du kan bli mitt neste offer.

Uvennlig hilsen PTSD