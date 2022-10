Vil menn jobbe i barnehager uten skikkelige pensjonsordninger?

DEBATT: Ansatte i private barnehager må få like pensjonsvilkår som andre barnehager. Uten en anstendig pensjon, frykter jeg det vil bli stor gjennomtrekk av ansatte i disse barnehagene, og det blir vanskeligere å rekruttere menn.

Vi må gjøre det vi kan for at menn skal ha lyst og ønske om å bli barnehagelærer. Da bør det i det minste være gode pensjonsvilkår.

Fredrik Mathiassen Sandnes

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er streik i de private barnehagene. Det handler om pensjonsvilkårene for de ansatte i barnehagene, som er en del av Private Barnehages Landsforbund (PBL). I tariffoppgjørene har det gang på gang blitt lovet fra PBL at vi skulle få AFP, slik som de fleste andre private virksomheter allerede har. Noe PBL plutselig bestemte seg for at vi ikke skulle få likevel.

Menn svært viktige

Jeg er mannlig pedagog, noe som er en sjelden vare i bransjen. Regjeringen har flere ganger satt mål om at det skal være minst 20 prosent mannlige ansatte i barnehagene i Norge. Vi ligger langt bak, men er på vei. I 2021 var 1 av 10 ansatte i barnehagen menn. I 2021 skrev Per Einar Sæbbe, Kari Emilsen og Mette Vaagan Slåtten (representanter fra barnehagelærerutdanningen) et debattinnlegg på barnehage.no, der de oppfordrer oss til å stille kritiske spørsmål til hva som hindrer menn i å velge barnehagen og hvilken betydning det har.

Barn har rett til et personale som bærer preg av mangfold i barnehagen og som gjenspeiler samfunnet vi lever i. Selv trives jeg meget godt i rollen som mannlig pedagog i barnehagen, og jeg kunne tenke meg å jobbe i barnehage i flere år til. Barnehagen trenger mannlige rollemodeller. For det første, trenger barn mannlige rollemodeller, og mange barnehager har ingen mannlige ansatte og det er trist. For det andre, er menn i barnehagen også rollemodeller for rekrutteringen av menn i barnehagen. Vi må gjøre det vi kan for at menn skal ha lyst og ønske om å bli barnehagelærer. Da bør det i det minste være gode pensjonsvilkår.

Pensjon livet ut

Det er urettferdig at PBL-barnehagene ikke skal få like pensjonsvilkår som andre barnehager. Det bør ikke være noe forskjell. Jeg er redd for at dersom vi ikke får en anstendig pensjon, vil det bli store gjennomtrekk av ansatte i PBL-barnehagene, noe som ikke tjener til det gode for verken barna eller arbeidsmiljøet. Jeg ønsker å ha en barnehage som setter kvaliteten høyt, men barna enda høyere.

Jeg ønsker en barnehage der barna skal erfare at de er verdifulle sånn som de er og viktige som individer. Jeg drømmer om en barnehage som har motiverte og kunnskapsrike ansatte som streber etter å utvikle seg enda mer til barnas beste. Jeg drømmer om en barnehage der ansatte leker med barna og glemmer tid og sted. Jeg drømmer om en barnehage der ansatte har gode og anstendige pensjonsvilkår. Kjære PBL og Læringsverkstedet og regjeringen. Vi ønsker en anstendig pensjon som varer livet ut.