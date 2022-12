Min julaften som frivillig ga meg stor glede

DEBATT: Jeg anbefaler alle i løpet av livet å melde seg som frivillig på julaften, da vil du kanskje se at alt julestresset ikke betyr så veldig mye når du kan være med å skape en god jul for alle som trenger det.

For disse menneskene er disse fire timene alt de trenger for å få en skikkelig god julefeiring og det er så mye glede samlet i et rom.

Christina Grimsmo Stavanger

Julaften er ferdig for denne gang, høytiden nærmer seg slutten og ett nytt år ligger fremme i horisonten. Som alltid er jula fylt med forventninger til gaver, feiring med familie og god mat.

Det snakkes mye om hvor viktig det er å ta vare på hverandre i jula, kanskje invitere en nabo som sitter alene hjem til deg for å feire. Det tror jeg folk er flinke på å gjøre, og om du skulle glemme å tenke på noen andre oppi all julestria, er det også helt greit fordi det finnes et arrangement for de som trenger det.

I år som i fjor så arrangerer Kirkens Bymisjon julaften, et arrangement som skaper både glede og samhold for de som ellers ikke har det på denne dagen. Jeg har alltid visst at det finnes mennesker som ikke har noen å være med på julaften, men alltid tenkt at det sikkert er noen som tar seg av det. Dermed har jeg gått videre med mine tradisjoner. Men når jeg i år er frivillig på Bymisjonens arrangement, ser jeg dem, de som jeg ikke la merke til eller brydde meg så mye om.

Foreldrene med barna sine, gamle, hjemløse, rusmiddelbrukere, ja rett og slett folk fra alle samfunnslag som kommer sammen for å feire denne store dagen av forskjellige grunner. Det setter livet i perspektiv, selv om jeg er vant med tradisjoner på julaften, er det noe veldig fint med å være frivillig på et slikt arrangement. Du får oppleve hvor viktig det er å gjøre en forskjell for noen i hverdagen, hvor mye et smil kan bety for noen eller hvor mye det blir satt pris på at akkurat du er der i dag.

For disse menneskene er disse fire timene alt de trenger for å få en skikkelig god julefeiring og det er så mye glede samlet i et rom. Og det er ting som er lett å ta for gitt i en ellers travel hverdag. For det som er viktiges med jula er fellesskapet vi føler at vi har, de vi tilbringer tiden vår med og de minnene vi lager som får oss til å glede oss til enda et år.