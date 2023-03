Inntaks­systemet til videre­gående skole handler om verdier

DEBATT: Etter første klasse i videre­gående bør elevene være sikret å få fort­sette på samme skole, slik det er etter andre klasse.

«Til tross for at vi ikke ønsker oss et nasjonalt karakterbasert opptak, er vi tindrende klare på at det frie skolevalget i Rogaland skal bestå», skriver Henrik von der Hoeven i Stavanger Ap og Lin Veronica Jacobsen i Rogaland Ap.

Henrik van der Hoeven Leder, Stavanger AUF

Lin Veronica Jacobsen Gruppeleder Rogaland Ap

Nylig gikk fristen for å søke seg til videregående opplæring ut. Før 1. mars tok fylkets 10.-klassinger et valg knyttet til mye spenning, men også starten på en rekke nye muligheter. Hvilken videregående skole, og linje, man kommer innpå, avgjøres i et karakterbasert opptak.

Som Ole Ueland og Mille-Sofie Kvannli fra Rogaland Høyre korrekt påpeker, har vi i Rogaland hatt nettopp karakterbasert opptak – eller fritt skolevalg, om du vil – i over 30 år, og det er ingenting som tyder på at det skal snu. Derimot mener vi i Ap at det må gjøres noen små revisjoner for å tilspisse opptaksmodellen slik at det passer aller best for våre elever.

Prøveprosjekt

For oss i Arbeiderpartiet står elevenes trygghet og forutsigbarhet fjellstøtt. Med dagens modell i fylket kan man, etter ett år på en skole, få beskjed om at man ikke er god nok til å fortsette på denne skolen. Nettverket man har bygget opp på skolen rives, og man må bygge et helt nytt sosialt grunnlag.

Derimot gjelder dette bare i overgangen fra første årstrinn til andre årstrinn. Fra andre årstrinn til tredje årstrinn blir man prioritet, altså har en fortrinnsrett på den skolen man går på, for å bevare den tryggheten man har bygget opp.

Basert på de gode erfaringene med å bli prioritert inn mot tredje klasse, legger vi derfor opp til et prøveprosjekt om at det samme skal gjelde i overgangen fra første til andre klasse på studiespesialiserende linje. Nettopp fordi vi i Ap mener at tryggheten bør ligge til grunn gjennom hele videregående, og ikke bare fra andre til tredje trinn.

Mer enn bare karakterer

Her kommer forskjellen mellom Arbeiderpartiet og Høyre virkelig frem. Der Høyre vil legge alt på karakterer, mener vi i Ap at skolen er mer enn bare karakterer og prestasjoner. Det handler om hvilke verdier man legger til grunn. Vi mener at tryggheten, forutsigbarheten og det sosiale samspillet er minst like viktig, og derfor mener vi at man fortjener å ha samme skoleplass i tre år, uten å stå i fare for å miste den. For når man har startet på en skole så er det ingen elever som fortjener å få beskjed om at de ikke er gode nok til å fortsette der.

Dessuten ser vi i Arbeiderpartiet at alle fylkene er forskjellige, og mener derfor at fylkene selv bør få bestemme hvilken opptaksmodell man ønsker. Over 58.000 elever født i 2007, fordelt på 11 fylker, har nå valgt hvilken videregående opplæring de ønsker. Vi i Arbeiderpartiet mener at Stortinget ikke skal detaljstyre hvilken modell alle fylker skal ha, fordi hvert eneste fylke har sin egenart, og trenger en valgfrihet. På den måten kan de gi best mulig tilbud til sine elever. Det betyr også at vi i Rogaland spisser vårt inntakssystem slik at det passer best for våre elever.

Høyres forslag, ikke Arbeiderpartiets

Ueland og Kvannli skriver at «Arbeiderpartiet har i regjering fjernet den nasjonale muligheten for at elevene selv skal få velge hvor de vil gå på videregående skole». Dette stemmer ikke. Det har aldri eksistert en nasjonal mulighet for dette. Derimot var dette et forslag Høyre kom med da de satt i regjering – et forslag som Ap’s utdanningsminister Tonje Brenna forkastet. Men vi har altså ikke fjernet et nasjonalt fritt skolevalg.

Til tross for at vi ikke ønsker oss et nasjonalt karakterbasert opptak, er vi tindrende klare på at det frie skolevalget i Rogaland skal bestå. Samtidig skal vi gjøre noen små justeringer for å sikre elevenes trygghet og forutsigbarhet. For med Arbeiderpartiet skal disse verdiene ligge til grunn for alle elever, i all fremtid.