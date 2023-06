Havvind blir stort, lønnsomt og nødvendig

DEBATT: Havvind kommer til å bli stort i Europa og verden, uavhengig av hva Norge gjør. Derfor kommer det også til å bli lønnsomt, fordi volum og læring gir kostnadsfall.

«Hvis Norge setter seg på gjerdet nå, er det god grunn til å tro at havvind glipper som industrimulighet», skriver Åslaug Haga.

Åslaug Haga Leder av Fornybar Norge

Det viser erfaringen fra sol- og vindkraft på land. Vi kommer ikke utenom havvind. Verden har ikke nok konfliktfritt landareal til å bygge all den fornybare energiproduksjonen som skal til for å løse klimautfordringene.

Vi har nå kommet i gang med havvind i Norge. De økonomiske rammene for det første prosjektet på Sørlige Nordsjø II er akkurat landet, samtidig som vi har fått forslag til nye områder som vil gjøre det mulig å nå målet om 30 GW havvind i 2040. I denne sammenheng har noen påpekt at havvind ikke er lønnsomt nå. Men det var heller ikke solkraft eller vindkraft på land for noen år siden. I en situasjon hvor vi trenger ny kraft til energi-, industri- og klimamål, og det ikke finnes alternativer som er tilgjengelige eller politisk akseptable innen rimelig tid, kommer vi ikke utenom havvind.

Klimaløsning globalt

Havvind er på vei til å bli en vesentlig energi- og klimaløsning globalt. I noen markeder, og med dagens strømpriser i Europa, er bunnfast havvind allerede lønnsomt. Men ingen ønsker seg så høye strømpriser over lang tid. Derfor jobbes det kontinuerlig med å kutte kostnader, slik at man oppnår lønnsomhet også med strømpriser som er til å leve med for forbrukerne. For flytende havvind er veien her lenger frem enn for bunnfast.

Alle jobber for at havvind skal bli lønnsomt så raskt som mulig. Ingen regjeringer, heller ikke den norske, vil subsidiere havvind lenger enn de absolutt må. Ingen utbyggere, heller ikke de som konkurrerer på norsk sokkel, ønsker å basere prosjektene sine på subsidier lenger enn de må. Dette er realitetene politikere og havvindutbyggere over hele verden forholder seg til, og jobber med å finne balanserte løsninger på.

Havvindtoget venter ikke på Norge

Akkurat nå er det humpete for havvind. Usikkerhetene er mange. Fremst av disse er om Europa klarer å opprettholde den enorme innsatsen som har måttet til for å erstatte russisk gass som er borte fra markedet i overskuelig framtid. Høyere inflasjon og økte kostnader i verdikjedene på grunn av krig og ettervirkningene av pandemien har gjort alle energiformer dyrere i det siste, også havvind. I tillegg kommer voldsom konkurranse mellom land om å levere på havvindmål i 2030, som fører til ytterligere press på verdikjedene. For norske prosjekter er svak kronekurs ytterligere en ulempe.

Svaret på hvordan havvind blir lønnsomt ligner på det det var for sol- og vindkraft på land. Disse energiformene måtte ha støtte i starten, men etter hvert som volumet økte og mange konkurrerte om å kutte kostnadene, er landbasert sol- og vindkraft i dag de billigste formene for energi. Den samme effekten kan vi oppnå for havvind, som gjennom skalering og læring kan få kuttet kostnadene til et konkurransedyktig nivå – selv om det ikke blir like billig som sol og vindkraft på land. Etter hvert som flere prosjekter kommer, vil industrikapasiteten øke.

Nøktern politisk debatt

Hva som trengs av støtte for kommende havvindprosjekt vil blant annet avhenge av om vi kan få en nøktern politisk debatt om nett- og markedsløsninger, som kan fjerne eller redusere behovet for direkte støtte. Skal havvind bli den norske industrisatsingen vi ønsker oss, må vi sammen klare å finne frem til løsninger som ikke innebærer tautrekking ved hvert eneste statsbudsjett, og som gir oss et grunnlag for å utvikle lønnsom havvind.

Havvindtoget venter ikke på Norge. At kostnadene er høye akkurat nå kommer neppe til å stanse land som har minst like sterke industriambisjoner for havvind som Norge. Alle land rundt Nordsjøen, unntatt Norge, har havvindmål til 2030. De har stort behov for fornybar energi til omstilling og økt energisikkerhet, begrenset med landareal, og varierende aksept for kjernekraft. Hvis Norge setter seg på gjerdet nå, er det god grunn til å tro at havvind glipper som industrimulighet.

Vi trenger kraften

Og sist, men ikke minst: Vi trenger kraften, nærmere bestemt 40–50 TWh ny produksjon i 2030. Mange som nå mener at havvind er blitt dyrt og vanskelig, peker ikke på realistiske alternativ. I praksis har det vært stans for vindkraft på land, selv om vi nå kan komme i gang igjen og få bygget noe mer. Solkraft kan også gi noe mer. Større mengder ny vannkraft er ikke aktuelt. Kjernekraft ligger lenger frem og med en del usikkerhetsmomenter.

Da står vi igjen med havvind som mulighet dersom Norge skal få nok kraft til klima-, industri- og energiformål fra 2030 og utover.