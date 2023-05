Gratis buss eller et verdig boligtilbud?

Posisjonspartiene hadde ikke 200 millioner å bruke på boliger til vanskeligstilte innbyggere, men de har visst 200 millioner å bruke på et midlertidig gratis kollektivtilbud?

Ingebjørg Folgerø Kommunestyremedlem for Høyre, medlem i Utvalg for Miljø og Utbygging

DEBATT: Boligsituasjonen er kritisk for mange av våre innbyggere, som ufrivillig har havnet i ulovlige og uakseptable boliger – i stor grad på det offentliges regning. Flere sentrale Stavanger-politikere – uavhengig partitilhørighet – varslet handling, men dagens flertallspartier løp fra ansvaret ved første anledning.

Onsdag 24. mai – behandlet Utvalg for Miljø og Utbygging en sak ved navn «Boligforsyning i det boligsosiale feltet». Bakteppet for saksbehandlingen er alvorlig: 320 husstander står i kø for tilbud om en kommunal bolig. Det mangler også boliger til flyktninger, blant annet svært mange fra Ukraina. Vi er lovpålagt å sørge for at folk har et sted å bo. Kommunen leier i dag flere hundre boliger i det private markedet, i tillegg til å måtte vurdere å innlosjere mennesker i skoler, barnehager og brakkebygg.

Skulle kommunen ta unna hele køen gjennom boligkjøp, er det behov for tilleggsbevilgninger på opp mot 1,5 milliarder kroner. De pengene har vi dessverre ikke, men Høyre, Venstre og Frp foreslo å øke beløpet til kjøp av kommunale utleieboliger med 200 millioner kroner, samt at pengene skulle brukes fortere. Forslaget vårt ble nedstemt av Arbeiderpartiet, Folkets parti, Senterpartiet og MDG.

De hadde ikke 200 millioner å bruke på boliger til vanskeligstilte innbyggere, men de har visst 200 millioner å bruke på et midlertidig gratis kollektivtilbud? Det er skjønt å kjøre buss, men er det virkelig viktigere enn et verdig botilbud? Og før noen tror beløpet på 200 millioner er et motsvar på flertallspartienes kollektiv-nyhet, er svaret nei. Tilbake i desember foreslo vi å øke boligbudsjettet med 100 millioner – også den gang stemte flertallspartiene nei. Og nå er boligsituasjonen blitt enda verre.

Hvis du måtte velge – midlertidig gratis kollektiv, eller boliger til vanskeligstilte?