Sandnes trenger ikke flere storhaller for idrett!

Nå må ungdommene på Vågsgjerd få et tidsriktig bygg med friskt innemiljø og arkitektonisk teft, på lik linje med idrettsungdommen i denne kommunen.

Selvfølgelig trenger Sandnes kommune gode idrettsarenaer, vi har noen av Norges beste idrettsutøvere, og det er supert.

Når jeg nå leser om nok en storhall, så kjenner at det svartner. Det er helt sikkert forskjellige budsjett, og det er det politikerne sin jobb å holde styr på. Blir og veldig lei meg, for nok en gang viser dere at vi tenker mest på idrettsungdommen. Dette er bare trist.

Nedslitt på Trones

Men, vet dere hvordan det ser ut i skole, sykehjem, og spesielt den skolen der elever med spesielle behov oppholder seg på Trones.? Det er laget noen planer for å oppgradere og bygge nytt der og, men det haster. Skolen er fra 50-tallet, og det er tragisk å være elev der. Vet dere hvordan tilbudet til voksne ungdommer som kommer fra videregående skole ser ut? Vet dere hvordan det ser ut på Vågsgjerd aktivitetssenter?

Dette er diskriminering på høyt nivå, for mens idrettsungdommen skal få enda en storstue og trene i, så skal barn og ungdommer på Trones forsterket avdeling ha skolen sin i slitte bygninger fra 50 tallet. Ungdommer på Vågsgjerd, oppholder seg i slitte lokaler.

Hva tror du det gjør med sølvverdi til de som har dette til skole, til de som jobber der? Dette er elever som er avhengig av at foreldrene sier ifra. Mange av disse elevene har ikke verbalt språk, men uttrykker seg på andre måter, har annet språk. Elevene vil jeg påstå har et dårlig psykososialt arbeidsmiljø, jamfør forskrift om miljørettet helsevern. Forskriften beskriver barnas arbeidsmiljø i skolen. Kapittel 3 setter krav til miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer. Det er ganske sikkert at Trones i dag ikke tilfredsstiller disse lovkravene.

Hva med å satse annerledes?

Det er en plan langt der fremme for å oppgradere Trones, men hva med å fremskynde prosessen slik at disse elevene blir satt fremst på dagsorden? Videre på Vågsgjerd. Det trenger oppgradering og det raskt. Det er kjent blant mange at ungdommene på Vågsgjerd ikke har det bra. Den er modig den politikeren som ville gjort det. Vi er mange foreldre som ville heiet på det.

Det har nylig vært andre saker i kommunestyret med lignende agenda for ungdom som er eldre. Det viser at Sandnes har flere arenaer å oppgradere.

Jeg tør også å påstå at Sandnes henger etter andre kommuner her. Jeg har konkrete eksempel på det. Se til Madlavoll skole i Stavanger, det kan ikke sammenlignes med den skolen som Trones er.

Nå, hvilke parti i Sandnes kan redde oss ved valget ut av denne tunnelen? Hvilke parti tør å stå opp og si at nå er det nok store grandiose bygg i denne byen. Hvilke parti, hvilke politikere kan si, nå tar vi vare på de bygningene som er? Vi omdisponerer penger slik at bygging av eksisterende bygninger til nytte for de svakeste i Sandnes kommune, får et tilfredsstillende og fint skolemiljø så raskt som mulig. Nå må ungdommene på Vågsgjerd få et tidsriktig bygg med friskt innemiljø og arkitektonisk teft, på lik linje med idrettsungdommen i denne kommunen.