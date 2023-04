Oppvaskteologi

KRONIKK: Vi ser en kraftig økning i andelen studenter som rap­porterer om dårlig eller svært dårlig livs­kvalitet.

Ukirke i Nygatens bedehus i Nygata 11 – landets eldste bedehus – med prest, men drevet av frivillige.

Anne Margrethe Ree Sunde Prest i Ukirke Stavanger, Den norske kirke

Siden 2018 har unge fått påvirke, medvirke og bygge opp et frivillig arbeid i Ukirke, Den norske kirkes ungdomskirke i Nygata i Stavanger sentrum. Men koronapandemien kostet. Det har vært smertefullt å oppleve at så mange har oppholdt seg alene og isolert seg, også i tiden etterpå.

FHIs rapport er dessverre gjenkjennelig: De unge som hadde det dårlig før pandemien, fikk det verre underveis. Statistikk fra Shot-undersøkelsen i 2022 stemmer med inntrykket i Ukirke. Fjorårets undersøkelse viser en kraftig økning i andelen studenter som rapporterer om dårlig eller svært dårlig livskvalitet. Vi har heldigvis reetablert vårt arbeid etter pandemien, men tallene tilsier at vi trenger flere trygge voksne, og flere trygge rom!

Flere muligheter

Trygge møteplasser er en av nøklene for å forebygge ensomhet og psykisk uhelse blant unge. Ukirkes visjon er «rom for å være», og vi holder åpent de fleste ukedager. Hver torsdag inviteres unge til fellesmiddagen Mat & prat, der studenter fra ulike land møtes på tvers av tro og livssyn. Å lage middag sammen, vaske opp, spille brettspill og prate sammen er billig, men gull verdt for å forebygge ensomhet og psykisk uhelse.

Noen lurer på om det ikke snart blir for mange væresteder for unge i byen. Svaret er det motsatte. Stavanger sentrum har fremdeles for få gratis allrom for studenter. Som prest i Ukirke bruker jeg nesten all min arbeidstid sammen med ungdom og unge voksne mellom 15 og 30 år. Jeg håper høstens kommunevalg blir preget av flere som taler studentenes sak!

Flere oppvaskere!

Som prest skriver jeg ingen journal etter samtaler, men har taushetsplikt og lytter til smerte, sorg og håpstegn. I Kirken kalles dette sjelesorg og er en slags omsorgsplikt, siden Kirken vil være nær der folk er. Ukirke midt i byen er lett tilgjengelig. For alle har vi en oppvask å ta en gang iblant, og vi vet hvor kjedelig det kan være å vaske alene. Studentfasen er for mange et første møte med skitne felleskjøkken der ingen helt tar ansvar, og tallerkenhaugen på benken vokser i takt med studiepoengene. Smuss og skitt vaskes ikke lenger vekk av mor og far, og det oppstår et vakuum av organisering som mange ikke helt mestrer å ta tak i.

En del av min prestetjeneste er å ta oppvasken med de unge som kommer innom. Vi tar den både fysisk og psykisk, og jeg låner begrepet oppvaskteologi fra vår søsterkirke i København. For mens vi vasker opp etter fellesmiddagen, går praten like varm som oppvaskmaskinen. Det kan bli kø for å ta oppvasken i fellesskap, det er mange små og store frustrasjoner som kan lettes over en god oppvask-økt.

Og her er mitt rop på vegne av studentene: Det trengs flere oppvaskere!

Det er mange unge i byen vår som trenger å bli sett. Man trenger ikke være prest for å utføre denne oppgaven, så lenge man har god lytteevne og er til å stole på. Til høsten starter Den norske kirke i Stavanger også nettsiden ventil.no, der unge kan bestille samtaler helt gratis hos prest eller diakon.

Ulikt religions- og livssyn er ikke

et hinder, men kan være et språk

som binder oss sammen.

«Har gledet meg hele uken»

En gruppe blant studentene jeg kjenner særlig omsorg for, er de internasjonale studentene. Mange av disse er ikke knyttet til en luthersk folkekirke der de kommer fra, likevel flokker de seg rundt studentpresten på Universitetet. «Vaffelmandag på Studentenes hus ved UiS er blitt ukas høydepunkt», sier studenter i vaffelkøen, og blikket deres bekrefter at det ligger mye kjærlighet i et vaffelhjerte. Takk til studentsamskipnaden (SIS) sitt store vaffelbudsjett!

Forrige uke sa en Erasmus-student til meg: «Jeg har gledet meg hele uken til torsdag i Ukirke». Gjennom fem år har vi erfart at nye internasjonale studenter kommer til Ukirke for å spille brettspill, bli kjent med nordmenn, lære norsk og møte vår kultur med et åpent sinn. Men det er ikke lett å komme til Stavanger midt i mørketiden, uten penger og sosialt nettverk. «De norske studentene er jo opptatt med jobb og bor hos familien sin, så vi kommer hit for å møte de». Min erfaring er at ulik religions- og livssyn ikke er et hinder, men kan være et språk som binder oss sammen.

Shot-undersøkelsen viser at 63 prosent av studentene etterlyser flere åpne møteplasser uten alkohol. Det er gledelig at Stavanger kommune og politikerne verdsetter og støtter rusfrie og forebyggende tiltak for unge i sentrum. De siste årene har Forandringshuset, Fellesverket og et nytt tiltak på Sølvberget fått sin berettigede plass i sentrumsområdet. På Metropolis har vi «Alle som vil kan» i regi av Follies barne- og ungdomsteater. Frivillige realiserer verdier og utfører samfunnsoppgaver man ikke kan kjøpe for penger.

Vi trenger at disse arenaene satses på, at enda flere aktører tar oppvaskhanskene på og retter innsatsen inn mot studenter i alderen 19–25 år. Hvis man ønsker å stille opp for unge, kan man melde seg som frivillig hos byens flotte ungdomshus!