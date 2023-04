Hva med å utvide Stavanger kunstmuseum på eksisterende tomt?

DEBATT: I stedet for å planlegge museum i en kornsilo i en fjern fremtid, er det vel bedre å utvide Stavanger kunstmuseum på eksisterende tomt?

Gode arkitekter i samarbeid med kommunens avdelinger og selvsagt med utgangspunkt i museets ønsker, vil kunne gi oss et fremtidsrettet museum med åpne arkiver i Mosvannsparken.

Sjur Lærdal Stavanger

Fristen for å komme med høringsforslag til plan for visuell kunst 2023–2027 er nylig lagt ut med frist 19. april 2023. Hovedmålene for planen er at innbyggerne skal ha nærhet til kunstopplevelser. Herunder bidra til å løse Stavanger kunstmuseum sine behov for bygg og magasin ved å:

1. Finne en midlertidig løsning for Stavanger kunstmuseum sitt magasinbehov i samarbeid med eierne.

2. Utarbeide mulighetsstudie for nytt kunstmuseum med åpent magasin i samarbeid med MUST.

Som museum har Stavanger kunstmuseum det som en av sine viktigste oppgaver å ha gode muligheter for oppbevaring av kunsten, – dette er museets største utfordring i dag. Fra den gang bygget var nytt har samlingen av kunstverk økt betraktelig, fra 1429 i 1992 til over 3000 i dag. Museet er i dag helt avhengig av eksterne lagerlokaler, noe som er en utfordring både logistikkmessig og det å finne lager med tilstrekkelig kvalitet for oppbevaring av kunst.

Et hovedønske for kunstmuseet er i dag å kunne ha et magasin samlokalisert med utstillingssalene, altså i bygget ved Mosvannet. Dagens bygg er imidlertid ikke et optimalt bygg for museets behov og har store mangler, som nevnt med manglende magasinkapasitet og videre gir deler av bygget, særlig den store glasskuppelen, store vedlikeholdsutfordringer. Ledelsen ved museet har videre offentlig gitt uttrykk for, utover det kortsiktige magasinbehovet, et ønske om et nytt magasin/ depot som også er tilgjengelig for publikum.

Et åpent magasin

Et slikt profesjonelt åpent magasin er en suksess ved andre museer. Det ville gitt god tilgjengelighet for forskere og et engasjert publikum for øvrig, og vil også kunne gi inntekter til museet ved forvaltning av kunst for private samlere/ samlinger. Det er dette som er bakgrunnen for punkt 2 ovenfor om en mulighetsstudie for et nytt kunstmuseum med åpent magasin. Men hvorfor koble dette opp mot et helt nytt kunstmuseum?

Kunstmuseet er i dag i sin kanskje beste periode siden åpningen i Mosvannsparken for 30 år siden. Museet er veldrevet med en god faglig stab som høster gode kritikker fra både profesjonelle kritikere og besøkende publikum. Det har mange viktige støttespillere, blant annet en aktiv Venneforening.

Et helt nytt museum, som ifølge Aftenbladet, kan tenkes plassert i kornsiloene i østre bydel. Dette er gjort i Kristiansand og kan være en tanke, men ikke særlig original. Vesentlig er imidlertid at et helt nytt museum vil være meget dyrt, antatt en investering på milliardnivå. I konkurranse med den såkalte Akropolisvisjonen vil det bety at et nytt Kunstmuseum vil ligge flere tiår frem i tid. Skal midlertidige løsninger vare i nye 30 år?

Hvorfor ikke heller ta utgangspunkt i dagens lokalisering med tilbygg og påbygg? Rett og slett la Stavanger kunstmuseum behold sin unike plassering, lett tilgjengelig for et bredt publikum, ved Mosvannet? Vi forstår at i møter med kommunens administrasjon, så har Byplan vært positive til museets ønsker om utvidelser av dagens bygg, men de møter stor motstand hos Park og Natur. Her er det ifølge Stavangers kultursjef viktig å tenke tverrfaglig.

Vi kan komme raskt i gang

I planen for visuell kunst, hevdes det at vi sammen skaper en levende kulturby. Er det ikke derved mest hensiktsmessig å bygge på muligheter som kan realiseres i dag og ikke vente til en usikker fremtid?

Gode arkitekter i samarbeid med kommunens avdelinger og selvsagt med utgangspunkt i museets ønsker, vil kunne gi oss et fremtidsrettet museum med åpne arkiver i Mosvannsparken. Kanskje noe av dagens bygg må rives, blant annet den håpløse glasskuppelen og den ifølge kunstkritiker Trond Borgen, lite anvendelige fløyen som opprinnelig huset Hafsten-samlingen. Et påbygg/ nybygg, kanskje i flere etasjer, kan svare på museets behov ved å utnytte museets fotavtrykk slik det er i dag. Noe mindre attraktivt tomteareal i parken må også kunne ofres for denne gode sak. Selvsagt vil dette også koste, men en brøkdel av et helt nytt kunstmuseum.

Hovedsaken er at mulighetene for et moderne og attraktivt kunstmuseum med et åpent magasin ligger i å bygge der hvor det er lokalisert i dag. Planleggingen av et oppdatert Stavanger kunstmuseum kan derved begynne nå og realiseres innen få år og ikke som en fjern fremtidig drøm.