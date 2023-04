Norsk beredskap igjen under lupen

KRONIKK: Forsvarskommisjonen og Total­beredskaps­kommisjonen legger frem sine utredninger våren 2023. Mye tyder på at de vil utfordre hvordan vi organiserer samfunnssikkerheten i landet.

Krise på krise – krig, pandemi, økonomi og finans, energi og strøm, natur og klima. Er det helhet i tiltakene våre?

Ole Andreas H. Engen Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Bjørn Ivar Kruke Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Lillian Katarina Stene Førsteamanuensis, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, UiS

Er det slik at samfunnssikkerhet kun er et begrep for fredstid og lite egnet til å håndtere geopolitikk og hybrid krigføring, og at krigens logikk krever en annen type beredskap og ressursfordeling?

Eller bør vi, tross faretruende signaler, nettopp nå tenke og reflektere over sikkerhet på en dypere og mer langsiktig måte – og ikke kun ensidig rope etter økte bevilgninger til Forsvaret?

Krigen i Ukraina har endret risikobildet. Samtidig peker World Economic Forum på globale risikoer de neste ti årene knyttet til feilslått klimahåndtering, økende ekstremvær, tap av biomangfold og forvitring av sosial tilhørighet.

«Akkurat i tide»/«for sikkerhets skyld»

Samfunnssikkerhet og beredskap er vide begreper. De er knyttet til kriser og risikoer, men viser også til hvordan et samfunn på best mulig måte bør organisere seg for å ivareta sikkerhet, trygghet, stabilitet og orden, på mange ulike områder. Sikkerhet og trygghet handler om beskyttelse, men også om verdier og eksistensielle livsvilkår.

I dag effektiviseres offentlige institusjoner, nasjonal og internasjonal infrastruktur og forsyningstjenester, altså deler av beredskapen som ikke nødvendigvis er militær – men som i stor grad vil være sentrale støttefunksjoner i en krisesituasjon.

Et kjent motsetningsforhold innen beredskapen kan uttrykkes med begrepsparet «Just in Time» (tidsnok, akkurat i tide) og «Just in Case» (for sikkerhets skyld).

Da kontainerskipet «Ever Given», 400 meter langt og 59 meter bredt, stoppet all trafikk i Suez-kanalen, påvirket det vareleveranser over hele verden.

«Just in Time» viser til en økonomistyring der lagerkapasitet er redusert til et minimum, og hvor varer og tjenester kjøpes inn når behovet er der. Et slikt prinsipp forutsetter pålitelige leveransekjeder og høy leveringssikkerhet. Dette er økonomisk effektivt, men man tar en risiko: Hva hvis etterspørselen plutselig endrer seg, eller når leveranse­systemet blir rammet av ulykker – slik som blokkeringen av Suezkanalen i 2021?

«Just in Case» betyr høy lagerkapasitet, slik at samfunnet alltid har reserver av nødvendige varer. «Just in Case»-prinsippet tar høyde for raske skifter i etterspørselen og uventede hendelser, men er til gjengjeld kostbart og ressurskrevende.

I krisetider blir det akutte behovet for enkelte varer langt større enn normalbehovet – noe som til de grader ble synliggjort ved behovet for smittevernutstyr under koronapandemien. Store mengder smittevernutstyr er ikke noe man trenger til daglig.

Ikke desto mindre er store lagre absolutt nødvendige når slike kriser inntreffer. En føre-var-beredskapsregel er at kapasitet skal overstige forbruket i en normalsituasjon, en regel som gir utfordringer med hensyn til logistikk, kapasitet og økonomi.

Tillit og fleksibilitet

Samfunnssikkerhet er knyttet til styring, forvaltning og politiske valg – og til vår kollektive bevissthet om hva som er gode og trygge samfunn. Nedstengningen som følge av korona­pandemien illustrerte særlig godt hvordan myndighetshåndteringen var avhengig av enkeltindividers tillit og organisasjoners evne til omstilling og fleksibilitet. Uten denne evnen til å mestre kriser kunne utfallene ha blitt ganske annerledes, høyst sannsynlig til det verre.

En god beredskap er med andre ord avhengig av effektive forsyningslinjer og nødvendige buffere – og et bredt sett av sosiale og kulturelle faktorer som utgjør samfunnets samlede sikkerhet.

Prioriteringer

De aller fleste vil argumentere for at Forsvaret representerer en «Just in Case»-beredskap. Aftenbladet har i den senere tid hatt flere ledere hvor det argumenteres for en kraftig styrking av Forsvaret – sågar en økning i budsjettene «som om nødvendig må gå på bekostning av andre viktige formål».

Men hva menes med andre viktige formål? Gjelder det helse, psykiatri, omsorg, klimatilpasning, utdanning, eller annen type beredskap? For hvis det samtidig betyr å endre bevilgningene til annen viktig infrastruktur, får vi en situasjon hvor penger til «Just in Case» et sted kan bety reduksjon av «Just in Case» et annet sted.

I dagens geopolitiske situasjon er det lett å se seg blind på de mulige konsekvensene av en krig. I en periode preget av frykt har befolkningen ofte en høyere toleransegrense for tiltak som tilsynelatende kan øke sikkerheten på kort sikt, men svekke selve fundamentet for samfunnssikkerheten på lengre sikt. Det synes derfor nødvendig å ha et mye bredere perspektiv på samfunnssikkerheten enn kun kortsiktige responser på ekstraordinære hendelser, og samtidig ha en skeptisk holdning til nye tiltak som ikke kan begrunnes ut fra et helhetlig perspektiv.

Det blir interessant å se om de kommende kommisjonsrapportene faktisk vil presentere et helhetlig sikkerhetsperspektiv for Norge i fremtiden.

