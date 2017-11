«Snakk med barn om seksuelle overgrep»

Hver femte jente og nesten hver tiende gutt forteller at de er blitt utsatt for uønskede seksuelle tilnærmelser før de er 18 år.

Det tar i gjennomsnitt 17,2 år før de som er utsatt forteller om overgrepet.

Det finnes mange barn som går med en vond hemmelighet. Disse barna bor et sted, de går på skolen, i barnehagen eller de deltar på en fritidsaktivitet. Vi må tørre å se og snakke med disse barna. Vi må ta inn over oss at seksuelle overgrep mot barn skjer oftere og nærmere enn vi tror, og kan være svært skadelig.

Kunnskap om kropp

Det tar i gjennomsnitt 17,2 år før de som er utsatt forteller om overgrepet. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å bekjempe overgrep, er å sikre at barn og ungdommer selv har kunnskap om seksuelle overgrep. Alle barn må få kunnskap om kropp, seksualitet og grenser, vite hva et overgrep er, og hvor de kan få hjelp om de selv skulle bli utsatt. Å lære om retten til å bestemme over seg selv og sin kropp, gir barn en bedre forståelse av og respekt for hverandres grenser. Å snakke med barn om seksuelle overgrep, gjør barn trygge på at vonde hemmeligheter skal deles.

Barn som er utsatt for overgrep, har voksne rundt seg, og alle disse barna bærer på et ønske om å treffe en voksen som spør «hvordan har du det?», og som vil lytte til det de har å fortelle. De ønsker seg en lærer med mot, en trener med kunnskap, en helsesøster som ser dem. Om bare én person spør hvordan de egentlig har det og tåler å høre deres svar, kan det være nok til at de ikke lenger vil holde hemmeligheten skjult.

Uvant for mange

Å snakke med barn om kropp, seksualitet og grenser er uvant for mange, men det er bare en måte å bli flink på, og det er å gjøre det. Det finnes også mye godt veiledningsmateriell til foreldre, lærere og voksne som møter barn i sitt arbeid som kan være til hjelp. Vær med og bryt tausheten – si jeg er her og snakk med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep.