Hvis bare de uskyldsrene nasjonene får delta, faller svært mange ut av debatten. Mange har fremdeles atom- eller kullkraft. Andre gjør store inngrep i naturen for å ta ut mineraler eller hugger ned skogen. Bygger fly, driver skip eller produserer mat som er skadelig.

All menneskelig aktivitet har en konsekvens. Særlig når man skal utvinne naturressurser. Derfor er det viktig å for det første gjøre det på en miljøvennlig, trygg og god måte. For det andre må man forvalte verdiene som står igjen, slik at de gagner flest mulig.

Forskning og utdanning

I Norge kaller vi ekstraskatten på vannkraftproduksjon og olje- og gassutvinning for naturrente. Hva med å forvalte denne naturrenten slik at den kommer naturen til gode? Vi kan bruke disse pengene på forskning og utdanning, slik at flinke folk i kommende generasjoner kan utvikle ny og mer miljøvennlig teknologi.

Norge har alltid vært og vil fortsette å være en aktiv medspiller i løsninger for et bærekraftig verdenssamfunn.

Norsk industriproduksjon er dyr i drift, og derfor er vi effektive. Jeg vil hevde at vi er verdensledende innen en rekke næringer. Det nye aluminiumsanlegget på Karmøy er verdens mest energieffektive, med 15 prosent lavere strømforbruk enn lik produksjon. Dette gjør vi med ren og fleksibel vannkraft. Norske CO2-utslipp øker på grunn av dette anlegget, men applauderes like fullt av miljøvernere. Det er fordi det totale fotavtrykket på aluminium globalt går ned med dette anlegget. Ved å øke våre utslipp, reduserer vi totalen.

Tar årevis

Vi ser nå konturene av en industrisatsing som blir viktig for verden og for oss, med utgangspunkt i vår 100 år gamle industrikompetanse og verdens reneste industrikraft. Dessverre er anlegget på Karmøy et unntak, heller enn regelen. Det vanlige er at nye etableringer tar årevis, med en rekke høringsinstanser og motforestillinger.

I mellomtiden leverer olje og gass en avkastning som andre industrier bare drømmer om. Med dagens oljepris vil et mindre oljefelt være tilbakebetalt på to år. Den enorme rikdommen som kommer på toppen av det, er en bonus, og 90 prosent av den går tilbake til det norske folk gjennom eierskap og på skatteseddelen.

Vi er verdensledende

Vi har bidratt til at olje- og gassproduksjonen er mer effektiv og tryggere både her og i resten av verden. Vi er verdensledende på strenge krav, forutsigbar og profesjonell forvaltning. Norsk olje og gass gir stadig lavere CO₂-utslipp. Karbonfangst og lagring blir stadig viktigere både på uttrekk av karbon og produksjon av hydrogen – som er verdens reneste transportable energi 1 – og med lagring i reservoarene på norsk sokkel.

Samtidig må vi alle ta inn over oss at dette ikke vil vare evig. Oljealderen vil ta slutt, og vi må innrette oss deretter. Vi kan være uenige om hvor lang tid det vil ta, men vi må slutte å tro at svaret på alle utfordringer er å plugge igjen, eller fase ut bransjen litt stykkevis og delt.

Da må vi heller diskutere hvordan verdiskapingen fra olje og gass forvaltes. Bruker vi pengene til å legge til rette for framtidig verdiskaping og nye arbeidsplasser? Kjører vi på med en tøff satsing på forskning, på skole, utdannelse og infrastruktur som gir konkurransekraft, eller går det mest i offentlig forvaltning og pleie av særinteresser? Er vi standhaftige og langsiktige i arbeidet med å utvikle ny, revolusjonerende teknologi eller andre globale tiltak for å øke bærekraftigheten i det globale klimabildet? Våger vi å investere noe av den nasjonale formuen i å redde regnskogene eller Macrons spennende ide om en Marshall-plan for Afrika?

Aktiv medspiller

Vi mangler ikke troverdighet. Norge har alltid vært og vil fortsette å være en aktiv medspiller i løsninger for et bærekraftig verdenssamfunn. Gjennom vår produksjon av olje og gass vil vi fortsette å bygge en formue som kan spille en avgjørende rolle på investeringer. Svaret på alle våre utfordringer, er ikke å slutte med olje og gass. Det viktigste vi kan gjøre er å forvalte verdiene våre på en fremtidsrettet måte.