DEBATT: Administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Anne Lindboe, skrev et innlegg mot meg 10. februar i Aftenbladet. Der mener hun jeg ikke er takknemlig nok for private barnehager.

«Det skjer utrolig mye godt arbeid i alle slags barnehager hver eneste dag. Men når de store kommersielle kjedene har en avkastning som er tre ganger høyere enn gjennomsnittet på Oslo Børs, så er noe alvorlig galt», skriver Eirik Faret Sakariassen. Foto: Jarle Aasland

Eirik Faret Sakariassen Gruppeleder, Stavanger SV

La meg være krystallklar: Jeg er umåtelig takknemlig for hver og én som arbeider i barnehager, enten de er kommunale, ideelle eller kommersielle. Så de sier jeg tusen takk til!

Samarbeidspartiene i Stavanger har i vår politiske plattform slått fast at vi ikke ønsker nye kommersielle barnehager. Nye barnehager skal være offentlige eller ideelle. Dersom private barnehager selges i perioden, skal kommunen vurdere å kjøpe disse. Vi er altså positive til private, ideelle barnehager. De bidrar til et reellt mangfold som vi verdsetter og vil støtte opp om.

Det jeg derimot har stilt spørsmål ved og fortsatt kommer til å utfordre, er driftsformen til kommersielle, private barnehager. De siste tjue årene har kommersielle barnehager økt kraftig. I 2000 var 13 prosent av de private barnehagene aksjeselskap. I 2016 har det tallet økt til 56 prosent.

Begynner å bli i meste laget

I 2017 endte overskuddet fra kommersielle barnehager på 1200 millioner kroner. Av disse ble 130 millioner tatt direkte i utbytte, mens 960 millioner kroner ble overført som konsernbidrag. «Jeg vet ikke nøyaktig hvor pengene havner (...)» uttalte Høyres oppvekstpolitiker i Stavanger, Erlend Jordal, til Rogalands Avis. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Og han har rett. Hva som skjer med pengene som går til konsernbidrag, har ingen oversikt over. Om Private Barnehagers Landsforbund ønsker et «takk» i samme slengen som det tas store utbytter og konsernbidrag, så syns jeg det begynner å bli i meste laget.

Noe av det Lindboe og PBL reagerer på i mitt leserinnlegg er at jeg skrev «Men når det gjelder barnehager og skoler må en rød-grønn regjering hjelpe til, nemlig gjennom å gi kommuner rett til å legge ned private barnehager og lokalt selvstyre til å stanse privatskoler.» Det er ikke en uttalelse man skal tolke som et signal på at vi har som mål å legge ned private barnehager.

Det må tolkes slik som Høyres Sissel Knutsen Hegdal uttalte til Klassekampen 30. juli 2019, da hun skulle beskrive en situasjon for noen år siden da det måtte legges ned barnehager: «Da måtte vi legge ned kommunale fordi vi ikke har lov til å legge ned de private. Det gir oss lite fleksibilitet som kommune.» Her er jeg altså, radikalt eller ei, på linje med Stavanger Høyre. Om en kommune er nødt å legge ned barnehager, så må alle regnes med, ikke utelukkende kommunale.

Alvorlig galt

Barnehager skal drive med pedagogikk, ikke butikk. Det skjer utrolig mye godt arbeid i alle slags barnehager hver eneste dag. Men når de store kommersielle kjedene har en avkastning som er tre ganger høyere enn gjennomsnittet på Oslo Børs (Rapport: Markedssvikt, lønnsomhet og gevinstrealisering i barnehagesektoren, BDO), så er noe alvorlig galt. PBL kan regne med at dette vil bli utfordret fra min side også i fortsettelsen.

