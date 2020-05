Barnets beste er viktigere enn voksnes drømmer

DEBATT: Det er ingen menneskerettighet å få barn. Det burde det heller ikke bli i 2020. Barn må aldri reduseres til et middel, for noe eller noen. Barn er barn!

«Det uendelige menneskeverdet iboende alle mennesker på kloden vår, må bioteknologien respektere eller holde seg langt borte fra», skriver Therese Egebakken. Foto: Scanpix

Debattinnlegg

Therese Egebakken Styremedlem i Stavanger KrFU

Torsdag 7. mai kom nyheten om at en avtale mellom Ap, Frp og SV sikrer et flertall på Stortinget for endringer i bioteknologiloven. Det betyr blant annet at det nå vil bli tillatt med eggdonasjon, og fra 1. juli blir det tillatt med assistert befruktning for enslige, og alle gravide vil nå bli tilbudt en nipt-test; testen som for eksempel avdekker Downs syndrom.

Sorteringssamfunn

Dette er vanskelig å fatte og vondt å begripe, at det norske samfunnet i 2020 gjør det til en menneskerettighet å få barn. Ikke nok med det, vi nærmer oss også med stormskritt et sorteringssamfunn. Jeg leste nyheten flere ganger klamret fast til håpet om at jeg leste feil. Men dessverre er nyheten sann.

Ingen skal lukes bort i vårt moderne og utviklede samfunn.

Tenk på hvilke konsekvenser dette blir for selve barnet: «Hvor kommer jeg egentlig fra?» «Hvem skapte meg?» «Hvor og hvem er min biologiske mamma?» «Hvor og hvem er min biologiske pappa?»

Tenk på hvilke vonde signaler vi nå sender til mennesker med Downs syndrom. Er det ikke lenger plass til personer i samfunnet med et ekstra kromosom? Er de ikke lenger ønsket? Uansett antall kromosom, så er du og jeg og vi like mye verdt!

Ingen skal lukes bort i vårt moderne og utviklede samfunn. Vi burde nå kunne kommet med forebyggende og tryggende endringer for menneskeverdet, ikke truende endringer.

Å se Norge konkurrere og vinne i internasjonale sportsarrangement gjør meg og oss til stolte nordmenn. Det er også stort hver gang Norge gjør det godt i ulike undersøkelser, og når Norge hjelper trengende i andre land osv. Men nå. I dag. Jeg er så flau, og så skuffet, og så lei meg. På vegne av alle som på ulike måter får vondt langt inn i hjertet av dette signalet fra flertallet på Stortinget. Når Norge nå åpner opp og gjør disse dramatiske endringene, så må jeg innrømme at jeg aldri før har følt meg så lite stolt av å være norsk som nå.

Stemme for de stemmeløse

For seriøst. Hvor er vi som samfunn på vei? Det er ingen menneskerettighet å få barn. Det burde det heller ikke bli i 2020. Barn må aldri reduseres til et middel, for noe eller noen. Barn er barn! Det uendelige menneskeverdet iboende alle mennesker på kloden vår, må bioteknologien respektere eller holde seg langt borte fra. KrF har aldri vært en viktigere stemme for de stemmeløse enn nå.