Trepartssamarbeidet er viktig for krisehåndtering

DEBATT: Mange ansatte kjenner seg nå utrygge for om de får beholde jobben. Mange arbeidsgivere er redde for at viruset kan føre til nedleggelse. Rogaland fylkeskommune, LO og NHO er i samme båt i denne krisen, og nå er det tid for å dra nytte av den norske modellen som vi er så stolte av.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å begrense de økonomiske kostnadene for den enkelte, og for å dele regningen på flest mulig», skriver Marianne Chesak, Tone Grindland og Eirin Sund. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Marianne Chesak Fylkesordfører i Rogaland (Ap)

Tone Grindland Regiondirektør, NHO Rogaland

Eirin Sund Regionleder i LO Rogaland

Smittespredningen setter samfunnet på prøve. Måten vi håndterer dette på avgjør hvordan vi kommer ut på andre siden. Vi må holde hjulene i gang. Vi må ha aktivitet i helse, transport, renovasjon og matforsyning. Regjeringen har pekt ut 15 sektorer som særlig viktige.

Tilbyr vår hjelp

Livsverket til bedriftseiere er nå i spill. Levebrødet til de ansatte står i fare. Det haster at regjeringen letter byrden for bedriftene. Det har kommet mange gode tiltak, men omfanget krever enda mer. Rogaland fylkeskommune, LO og NHO tilbyr vår hjelp til å finne gode løsninger for norsk økonomi.

Partssamarbeidet blir viktig for den enkelte virksomhet. Sammen kan arbeidsgiver og tillitsvalgte finne gode løsninger, for å sikre overlevelse og holde aktiviteten oppe uten å øke smittefaren. Ansatte i norske virksomheter er omstillingsdyktige, og det er avgjørende nå. En varig omstilling er mulig å få til med godt partssamarbeid og tydelig kommunikasjon.

Tradisjon for samarbeid

Rogaland fylkeskommune, LO og NHO har lange tradisjoner for å samarbeide tett i kriser som dette. Vi jobber sammen både om næringsutvikling, videregående utdanning, lærlinger og andre områder. I flere fylker er det nå tett kontakt mellom myndigheter og partene, for å avklare utfordringer og finne løsninger på dem. Slik kan vi sikre at bedriftene våre ikke går konkurs, men fremdeles er her etter at krisen er over. Vår erfaring med å håndtere kritiske situasjoner i Rogaland kommer godt med når vi ser ledighetstallene krype opp til samme nivå som vi hadde på det verste under oljekrisen.

Rogaland fylkeskommune har sin beredskapsstab, og arbeidet mellom fylkeskommuner koordineres av KS. Fylkesordføreren snakker ofte og tett med LO, NHO, Nav og fylkesmannen, som har det overordnede ansvaret for koordinering av beredskapsinnsatsen.

Renholdsbransjen og matbutikker med personale i karantene har behov for arbeidskraft. Nav har lagt til rette for at arbeidsgivere og arbeidstakere kan sikre bruk av regional kompetanse på arbeidsplassen.no.

Ber om krisemidler

Fylkeskommunen og flere kommuner ser nå på muligheter for å framskynde vedlikeholds- og utbyggingsprosjekter, og vi ber i fellesskap om krisemidler til vår region nå for å kunne bidra til å holde hjulene i gang i Rogaland.

Tiltakene for næringslivet som Stortinget iverksetter, har ført oss et godt stykke på vei. Men for det største lærlingfylket i landet er det kritisk at lærlinger blir ivaretatt. Næringslivet i Rogaland har stort behov for kompetansen deres i årene som kommer. Vi vil jobbe for at det legges til rette for gode og praktiske løsninger sammen med lærebedrifter for at lærlingene får opplæring og kan gjennomføre utdanningen.

Norske samfunnsborgere deltar nå i en stor solidaritetsdugnad. Vi vet at mange som blir smittet av covid-19 får milde symptomer, og at mange av oss kunne deltatt i samfunnet som vanlig. Men flere av oss tåler ikke å bli smittet. Derfor løfter vi sammen, i flokk, som den største selvfølge. Men det er viktig å få fram at dette løftet har en kostnad. Det betyr tapte inntekter for bedrifter, frilansere og selvstendig næringsdrivende, og for arbeidstakere som blir permittert lenge. Vi er nødt til å gjøre det vi kan for å begrense de økonomiske kostnadene for den enkelte, og for å dele regningen på flest mulig. Og vi er nødt til å holde hjulene i gang. Det må myndigheter og arbeidslivets parter samarbeide om.